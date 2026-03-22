Dos hermanos y un pesado prontuario delictivo

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En pleno centro de La Plata, un nuevo episodio delictivo volvió a poner el foco en la reincidencia juvenil y en grupos que se mueven con total naturalidad por zonas comerciales. Esta vez, cuatro jóvenes fueron aprehendidos tras un robo en un local de accesorios, en un caso que dejó al descubierto una historia marcada por antecedentes y capturas pendientes.
El hecho ocurrió en un comercio ubicado sobre 7 entre 53 y 54, donde, según la denuncia, los sospechosos ingresaron y sustrajeron una gorra. Todo sucedió en cuestión de minutos y sin demasiada complejidad, en una maniobra que no pasó inadvertida y que derivó en un rápido llamado al 911.
Con las descripciones aportadas, efectivos policiales desplegaron un operativo en la zona y lograron interceptar a los implicados a varias cuadras, en 7 y 60. Allí fueron reducidos y trasladados a la comisaría, donde además se recuperó el elemento robado.
Pero lo que parecía un hecho menor tomó otra dimensión al momento de identificar a los involucrados. Entre ellos había dos hermanos menores de edad, ambos en situación de calle, junto a otros dos jóvenes mayores. Fuentes del caso señalaron que no era la primera vez que varios de ellos pasaban por una dependencia policial.
El dato más relevante surgió al cruzar la información de uno de los menores, sobre quien pesaba un pedido de captura activo por una causa de robo doblemente agravado. La orden judicial, vigente, derivó en su inmediata detención.
Según indicaron, el adolescente acumula un extenso historial de antecedentes por delitos, con reiteradas intervenciones policiales. La causa fue caratulada como “tentativa de hurto”, aunque el avance de la investigación podría derivar en nuevas imputaciones.
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