Retienen subsidios a empresas de transporte

La Secretaría de Transporte de la Nación ordenó la retención de más de $2.500 millones en subsidios destinados a 24 empresas de colectivos, luego de detectar severas irregularidades en el registro de viajes a través del sistema SUBE. El foco principal de este conflicto recae sobre el Grupo Metropol, una de cuyas líneas cubre el trayecto La Plata-Buenos Aires.

El caso se inició a fines de diciembre de 2025 como una denuncia de cuatro de las cámaras sectoriales contra el Grupo Metropol que había sido marcada por haber realizado, según la acusación, una maniobra fraudulenta para “inflar” el cobro de subsidios estatales. Según los denunciantes, se habrían registrado en el sistema SUBE trayectos largos para viajes que en realidad eran cortos, lo que generó un perjuicio estimado en $ 30.000 millones durante 2025.

La investigación, ahora liderada por el secretario Fernando Herrmann, confirmó “desvíos estadísticos” significativos en comparación con la media de pasajeros transportados por distancia. De los 24 CUITs bajo la lupa oficial, los más comprometidos pertenecen al conglomerado de Metropol: las firmas Sargento Cabral, Metropol y COSA Vecinal. Solo a la operadora Sargento Cabral se le retuvieron montos que superan los $1.500 millones entre diciembre y enero pasados, consolidándose como la compañía con mayores inconsistencias detectadas en toda el Área Metropolitana.

Mientras las autoridades mantienen los fondos bajo llave hasta finalizar los peritajes técnicos, desde las empresas involucradas intentan justificar estas cifras apelando al cambio en el sistema de subsidios implementado en 2024. Argumentan que, al estar ahora el beneficio atado directamente a la demanda y no a los costos fijos, se ha vuelto vital la rigurosidad en el cobro de cada pasaje. Sin embargo, para los denunciantes y los organismos de control, estas “diferencias” no serían fallas administrativas, sino una estrategia deliberada para obtener una porción mayor de la caja estatal de subsidios, que hoy ronda los $ 200.000 millones mensuales.