Nelly y Juana se sumaron al “club de los 100”

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Oriundas de Punta Alta y Santiago del Estero, las vecinas eligieron la Ciudad para vivir, donde celebraron su centenario
Dos vecinas de la ciudad se convirtieron en flamantes miembros del “club de los 100” ayer al cumplir un siglo de vida. Se trata de Nelly Ramos y Juana Lucía Vieyra quienes celebraron este hito rodeadas del afecto de sus familias.
Nelly nació en Punta Alta y, desde adolescente, trabajó junto a su hermana como chalequera de la Marina en la Base Puerto Belgrano. Más tarde, su familia se trasladó a La Plata por problemas de salud de su padre, ciudad en la que se radicó definitivamente. Antes de su llegada, ya se desempeñaba en el área de telecomunicaciones, donde alcanzó el cargo de supervisora de tráfico en Entel, en la sede de 47 entre 8 y 9.
Durante un viaje en tranvía conoció a Vicente Anselmi, con quien se casó en marzo de 1953 y tuvo dos hijas. Dedicó su vida al trabajo y a la responsabilidad, y cultivó amistades que la acompañan hasta hoy. “Hace más de 20 años sufrió un ACV que comprometió su movilidad, pero no su temple”, resumió su hija Mónica. Ayer celebró su centenario con una misa y luego con un encuentro en su casa junto a sus seres queridos.
Por su parte, Juana Lucía Vieyra también festejó sus 100 años rodeada de amigos y de la extensa familia que formó: tiene seis hijos, 14 nietos, 23 bisnietos y una tataranieta.
Nació en Santiago del Estero y, tras la muerte de su madre, fue criada por su padre junto a sus cinco hermanas. En 1950 se mudó a Chaco con su esposo, Jesús Gerez, donde ambos se dedicaron a la cosecha de algodón.
“Fanática del asado y del chivito”, como la definió uno de sus nietos, llegó a La Plata en 1968. Junto a su marido, primero se instalaron en Romero y luego se trasladaron a Altos de San Lorenzo, donde ayer celebró su centenario rodeada de familiares y amigos.
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