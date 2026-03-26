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Así fue el raid de los "delichorros" en Ringuelet: dos ataques en minutos y fuga a toda velocidad

Falsos repartidores tienen en vilo a un barrio de La Plata. Continúan prófugos

Así fue el raid de los "delichorros" en Ringuelet: dos ataques en minutos y fuga a toda velocidad
26 de Marzo de 2026 | 18:27

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Los vecinos de Ringuelet reportaron una serie de asaltos a mano armada ejecutados por dos falsos repartidores a bordo de una moto. En un lapso de apenas seis minutos, los ladrones atacaron a varias personas en el barrio. Para no despertar sospechas y circular con libertad por las calles, los agresores simulan con su apariencia ser trabajadores de aplicaciones, pero atacan con brutalidad a transeúntes y frentistas.

En la zona de 519 entre 7 y 8, pasadas las 22.30 horas de este miércoles, los ladrones interceptaron a un joven que regresaba en moto a su casa. Mediante amenazas, intimidaron a la víctima con una pistola y se apoderaron de su mochila, su celular y el rodado en el que se movilizaba. A pesar de los gritos y el compromiso de los vecinos de alertar a los efectivos policiales, los delincuentes emprendieron la fuga hacia rumbo desconocido. 

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VIDEO.- Salían de jugar al fútbol y fueron sorprendidos por "delichorros" en Ringuelet

Las cámaras de seguridad privadas instaladas en las viviendas lograron el registro de al menos dos episodios concretos bajo esta misma modalidad. De acuerdo a las grabaciones, uno de los hechos ocurrió alrededor de las 22.30 en las inmediaciones de la avenida 511 entre 16 y 17.

En esa zona, los delincuentes interceptaron a un grupo de jóvenes que regresaba a su domicilio tras un partido de fútbol. Luego de haber exhibido un arma de fuego, los delincuentes intimidaron a las víctimas y les sustrajeron sus pertenencias con suma rapidez para luego emprender la fuga.

En cuestión de segundos, los ladrones los amenazaron antes de que los cuatro ingresen al auto y les sustrajeron sus pertenencias. Entre los elementos robados se encuentran mochilas con teléfonos celulares, documentación personal, dinero en efectivo, ropa y llaves.

Las víctimas no resultaron heridas, pero señalaron la situación de inseguridad que atraviesa el barrio y reclamaron mayor presencia policial en la zona. "Así te roban en Ringuelet y las autoridades... bien gracias", sostuvieron.

 

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