Así fue el raid de los "delichorros" en Ringuelet: dos ataques en minutos y fuga a toda velocidad

Los vecinos de Ringuelet reportaron una serie de asaltos a mano armada ejecutados por dos falsos repartidores a bordo de una moto. En un lapso de apenas seis minutos, los ladrones atacaron a varias personas en el barrio. Para no despertar sospechas y circular con libertad por las calles, los agresores simulan con su apariencia ser trabajadores de aplicaciones, pero atacan con brutalidad a transeúntes y frentistas.

En la zona de 519 entre 7 y 8, pasadas las 22.30 horas de este miércoles, los ladrones interceptaron a un joven que regresaba en moto a su casa. Mediante amenazas, intimidaron a la víctima con una pistola y se apoderaron de su mochila, su celular y el rodado en el que se movilizaba. A pesar de los gritos y el compromiso de los vecinos de alertar a los efectivos policiales, los delincuentes emprendieron la fuga hacia rumbo desconocido.

Las cámaras de seguridad privadas instaladas en las viviendas lograron el registro de al menos dos episodios concretos bajo esta misma modalidad. De acuerdo a las grabaciones, uno de los hechos ocurrió alrededor de las 22.30 en las inmediaciones de la avenida 511 entre 16 y 17.

En esa zona, los delincuentes interceptaron a un grupo de jóvenes que regresaba a su domicilio tras un partido de fútbol. Luego de haber exhibido un arma de fuego, los delincuentes intimidaron a las víctimas y les sustrajeron sus pertenencias con suma rapidez para luego emprender la fuga.

En cuestión de segundos, los ladrones los amenazaron antes de que los cuatro ingresen al auto y les sustrajeron sus pertenencias. Entre los elementos robados se encuentran mochilas con teléfonos celulares, documentación personal, dinero en efectivo, ropa y llaves.

Las víctimas no resultaron heridas, pero señalaron la situación de inseguridad que atraviesa el barrio y reclamaron mayor presencia policial en la zona. "Así te roban en Ringuelet y las autoridades... bien gracias", sostuvieron.