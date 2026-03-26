La Caja de la Abogacía bonaerense actualiza jubilaciones y pensiones: nuevos montos desde marzo y julio



La Caja de la Abogacía de la Provincia de Buenos Aires anunció una actualización en los haberes previsionales que impactará en jubilaciones y pensiones a lo largo de 2026, con incrementos que se aplicarán en dos tramos.

A partir de los haberes correspondientes a marzo de 2026 —a percibir el 31 de ese mes—, la jubilación básica normal se elevará a $900.000, mientras que las pensiones alcanzarán los $675.000.

En tanto, desde julio de 2026 se aplicará un nuevo aumento que llevará la jubilación básica a $1.000.000 y las pensiones a $750.000, consolidando así una suba progresiva durante el año.

Desde la entidad también informaron que, para el cálculo del complemento por mayores aportes, se fijó el valor del punto en $900 a partir del 1° de marzo de 2026.

Cabe recordar que el monto básico de la jubilación ordinaria corresponde a aquellos profesionales que hayan cumplido con la totalidad de los aportes al 100%, mientras que las pensiones representan el 75% del haber jubilatorio que percibía —o le hubiera correspondido percibir— el afiliado causante.

Con esta actualización, la Caja busca adecuar los ingresos previsionales de los profesionales del derecho en un contexto económico desafiante, garantizando el sostenimiento del sistema y el poder adquisitivo de sus beneficiarios.