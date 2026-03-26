Docentes de la UNLP confirmaron las dos semanas de paro

La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de La Plata (ADULP) resolvió profundizar las jornadas de paro en el marco -según indicaron en un comunicado- del "plan de lucha con dos semanas de paro durante abril, en el marco del conflicto por presupuesto y salarios en el sistema universitario".

"La medida de fuerza acompañará lo definido en el último congreso de la Federación Nacional de Docentes Universitarios y se llevará adelante en dos tramos: durante la semana que comienza el lunes 30 de marzo y la que inicia el lunes 27 de abril", indicaron.

La decisión fue tomada en una asamblea realizada en la sede Fonseca de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata, donde además se acordó proponer a la federación nacional la realización de una Marcha Federal universitaria el próximo 23 de abril, en unidad con distintos sectores del sistema educativo superior.

En ese mismo encuentro, los docentes resolvieron convocar a un paro adicional en caso de que el Gobierno nacional envíe al Congreso un proyecto de reforma de la Ley de Financiamiento Universitario. En paralelo, exigieron el cumplimiento de la Ley 27.759, con eje en un aumento del presupuesto, la actualización de becas estudiantiles, paritarias libres y la recuperación del poder adquisitivo de los salarios.

La asamblea también tuvo un fuerte componente simbólico: por unanimidad, los participantes resolvieron sesionar en memoria de los 30 mil detenidos desaparecidos, al cumplirse 50 años del último golpe de Estado en la Argentina, y expresaron su solidaridad con los trabajadores de las empresas FATE y Fanelli en sus respectivos conflictos laborales.

De esta manera, el gremio docente universitario platense profundiza su plan de lucha en un contexto de creciente tensión con el Gobierno nacional por el financiamiento del sistema educativo y las condiciones salariales del sector.