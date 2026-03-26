Vecinos denuncian falta de iluminación y reclamos sin respuesta en Villa Elvira

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Un grupo de vecinos de Villa Elvira volvió a reclamar por problemas con el alumbrado público en una cuadra que permanece parcialmente a oscuras, pese a reiteradas denuncias ante la Municipalidad.
La situación se registra sobre la calle 81, en dirección hacia la avenida 7, donde —según detallaron— dos luminarias no funcionan desde hace tiempo, mientras que otra permanece encendida las 24 horas, incluso a plena luz del día.
“Nos acercamos a la delegación municipal de 7 y 82, pero nos dijeron que llamemos al 147. Ya hicimos los reclamos y seguimos sin respuesta”, explicaron los frentistas.
De acuerdo a los registros aportados, las farolas fuera de servicio corresponden a los reclamos N° 293154 y 293165, mientras que la luminaria que permanece encendida de forma permanente motivó nuevas quejas por el derroche de energía y el posible desgaste del equipo.
En ese sentido, los vecinos señalaron que un reclamo previo (N° 178620) fue marcado como “resuelto” por el Municipio, aunque —aseguran— la situación continúa igual. Por este motivo, realizaron una nueva presentación bajo el N° 257832.
Además de la preocupación por el gasto innecesario de energía, advirtieron que la falta de iluminación en la cuadra genera mayor inseguridad durante la noche.
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“Se sigue derrochando luz durante el día y, cuando realmente se necesita, la cuadra queda a oscuras”, remarcaron.
Ante este escenario, los vecinos exigen una solución concreta y cuestionan el cierre de reclamos sin intervención efectiva: “Necesitamos respuestas reales, no que den por solucionado algo que sigue igual”, concluyeron.
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