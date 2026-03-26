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En La Plata, Axel Kicillof reunió a intendentes bonaerenses y apuntó contra Javier Milei por el impacto económico en los municipios

En La Plata, Axel Kicillof reunió a intendentes bonaerenses y apuntó contra Javier Milei por el impacto económico en los municipios
26 de Marzo de 2026 | 18:34

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El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó este jueves un encuentro con intendentes de toda la provincia en la Casa de Gobierno, donde analizó el impacto del plan económico del presidente Javier Milei en las finanzas municipales, en medio de un escenario de creciente tensión.

La reunión, que se desarrolló en el Salón Dorado de la Gobernación, reunió a jefes comunales oficialistas y opositores bajo un eje común: las consecuencias de las políticas nacionales sobre la economía bonaerense. Sin embargo, más allá del diagnóstico compartido, varios intendentes marcaron diferencias y reclamaron medidas concretas.

“La situación económica, social y de salud en los territorios se complica día a día. Y también la seguridad”, advirtió un intendente radical, reflejando el clima de preocupación que atraviesa a los municipios.

Durante el encuentro, el equipo económico provincial —con el ministro de Economía, Pablo López, y el de Producción, Augusto Costa— expuso sobre el estado de las cuentas públicas y la caída de recursos. Según el Gobierno bonaerense, la merma de ingresos impacta de lleno en la coparticipación y presiona las finanzas locales.

En ese marco, Kicillof fue contundente: “Esto está dañando a todo el país. Es una política profundamente antifederal”, afirmó. Además, cuestionó el discurso oficial sobre la recuperación económica: “Se habla de crecimiento, pero lo que vemos es caída de ventas, salarios y empleo”.

El gobernador también acusó al Ejecutivo nacional de retirarse de áreas clave como educación y salud. “Es un Estado nacional que deserta como nunca pasó en la historia”, lanzó.

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Reclamos cruzados y tensiones políticas

Antes del cónclave, el Foro de Intendentes Radicales definió participar con una agenda de reclamos centrada en la necesidad de diálogo entre Nación y Provincia, y en la mejora de los recursos para los municipios.

En un comunicado, los jefes comunales de la UCR advirtieron que los distritos enfrentan “crecientes dificultades para sostener los servicios públicos”, con ingresos que no logran acompañar la inflación ni las paritarias. También pidieron fortalecer áreas sensibles como salud, educación, seguridad, IOMA e IPS.

Desde el PRO, en tanto, algunos intendentes pusieron reparos. El jefe comunal de Zárate, Marcelo Matzkin, anticipó su ausencia al cuestionar el tono de la convocatoria: “Si es para un acto político, prefiero no ir”, señaló.

Pese a las diferencias, desde los municipios coinciden en que la situación es crítica. Si bien valoraron el próximo pago del Fondo de Fortalecimiento previsto en el Presupuesto 2026, advirtieron que no alcanza. “Necesitamos que la Provincia achique deudas, especialmente con IOMA”, remarcaron.

Un reclamo millonario y caída de recursos

En paralelo, la Provincia sostiene un fuerte reclamo contra la Nación por una deuda que estima en más de 22 billones de pesos. Allí se incluyen fondos coparticipables, obra pública paralizada y transferencias recortadas.

Entre los principales puntos figuran miles de millones por obras no finalizadas, deudas como el Fondo de Incentivo Docente y programas discontinuados. A esto se suma una disputa judicial en la Corte Suprema por transferencias previsionales.

Kicillof también alertó sobre el impacto social del ajuste: caída del empleo, pérdida del poder adquisitivo y crisis en las obras sociales. “Se redujeron en un 62% los fondos para medicamentos y equipamiento. Esto tiene consecuencias directas en la gente”, afirmó.

En los municipios, el efecto ya se siente en la calle. Intendentes de distintos signos políticos advierten un aumento de la demanda de asistencia para alimentos, alquileres y servicios, en un contexto atravesado por la caída de la actividad económica y el freno de la obra pública.

Un informe reciente refleja esa tendencia: aunque las transferencias provinciales crecieron en términos nominales a comienzos de 2026, registraron una caída real frente a la inflación. En ese escenario, la Provincia impulsa un Fondo de Emergencia para contener a los distritos, mientras la crisis sigue escalando en todos los niveles del Estado.

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