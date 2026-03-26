Caos en la zona de los híper por el corte en 514 y Belgrano

El corte de tránsito que comenzó a realizar ayer la Municipalidad de La Plata en Camino Belgrano y 514 por una obra de un centro comercial generó caos vial en la primera jornada. La mañana comenzó complicada para miles de platenses que circularon por la zona.

“El corte no permite llegar al Hospital de Gonnet por ningún lado. El desvío por 514 te saca a Camino Centenario hacia La Plata nuevamente que es de donde venís”, se quejó una lectora que se comunicó con este diario.

Según se pudo saber, el corte podría extender durante un mes por las estimaciones realizadas en la Municipalidad.

En la zona de Camino General Belgrano y 514 se permite únicamente el ingreso al supermercado ChangoMás. Aunque no está habilitada la salida desde ese predio hacia Camino General Belgrano.

Asimismo, se colocaron carteles indicativos en distintos puntos del corredor para anticipar la interrupción del tránsito y ordenar la circulación vehicular.

Según se informó, en los primeros días de los cortes habrá personal de Control Urbano para reforzar las tareas de prevención y seguridad vial.

“El tránsito está a cargado por el operativo, es un caos. Los vecinos de la calle 514 no podemos salir ni entrar de nuestras casas”, aseguró otra vecina al WhatsApp de EL DIA (+5492214779896).