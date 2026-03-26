Radicales empujan una reforma electoral que incluya la Boleta Única

Un sector del radicalismo salió ayer a apurar la discusión por una reforma electoral en la Provincia que contemple, entre otros aspectos, la instrumentación de la Boleta Única.

La decisión de empujar el debate se acordó durante un encuentro del que participó el senador nacional Maximiliano Abad y los legisladores de su sector Diego Garciarena y Nerina Neumann.

“Lo que estamos planteando no es una discusión menor ni una agenda de coyuntura. Es una discusión de fondo sobre la calidad de nuestra democracia en la provincia de Buenos Aires”, dijo Garciarena. Y añadió: “El sistema electoral bonaerense quedó viejo frente a las demandas de la sociedad”.

“En ese marco, creemos que la Boleta Única de Papel es una herramienta clave. No es una bandera partidaria, es un instrumento que ya funciona en muchas provincias y países, y que le simplifica la vida al votante, garantiza que toda la oferta electoral esté presente y reduce costos”, señaló.

Los radicales no sólo impulsarán proyectos de ley sino que además están organizando para el 14 y 15 de abril una jornada con especialistas en el tema y distintas fuerzas políticas para debatir los alcances de la reforma.

Además de la BUP, una de las ideas en danza es que las Primarias dejen de ser obligatorias para aquellas fuerzas o alianzas que no tienen contiendas internas.

El peronismo, por su parte, trabaja en su propia reforma que también contempla modificar la ley de PASO. En carpeta aparece también la reelección indefinida de los intendentes. Sectores de la UCR creen que para evitar futuras discusiones, debería quedar consagrada en la Constitución.