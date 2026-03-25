Qué dijo Adorni de la supuesta casa sin declarar en un country

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"Todo lo que tiene que estar declarado está declarado", señaló el jefe de Gabinete
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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se refirió hoy a las denuncias judiciales y las versiones periodísticas de los últimos días sobre su patrimonio. Ante la consulta sobre los detalles de sus bienes, Adorni fue categórico al separar la información a la que calificó como "barbaridades". “Efectivamente sí vivo en el barrio de Caballito”, dijo el funcionario.
Respecto a las acusaciones sobre una supuesta casa en un country, Adorni aclaró: “Claramente es falso, pero de todas maneras todo lo que tiene que estar declarado está declarado”.
Asimismo, instó a quienes tengan dudas a revisar la documentación oficial: “El resto de las propiedades en los diferentes barrios de la ciudad lo deben cotejar con mi declaración jurada”.
Adorni, explicó que su prudencia al hablar se debe a que el tema ya escaló al plano judicial. “En mi calidad de jefe de Gabinete, dar detalles probablemente lo que implique sea interferir en esa investigación judicial, cosa que no voy a hacer ni ahora ni nunca”, remarcó, asegurando que el Gobierno mantiene una postura de no intervención en las causas vigentes.
Por último, Adorni apuntó contra la difusión de los datos patrimoniales de la última semana: “Lo demás, que se mezclen declaraciones juradas, tiempos de presentación, organismos públicos y todo lo demás, corre por cuenta de todos los que han dicho cualquier barbaridad durante estos últimos diez días”.
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