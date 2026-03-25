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Política y Economía

Tras la viralización, María Eugenia Vidal revivió un cruce con Manuel Adorni sobre la vida privada de los funcionarios

La exgobernadora resaltó una contradicción del jefe de Gabinete tras las polémicas por sus viajes familiares

Tras la viralización, María Eugenia Vidal revivió un cruce con Manuel Adorni sobre la vida privada de los funcionarios
25 de Marzo de 2026 | 17:41

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La actual referente de la Fundación Pensar, María Eugenia Vidal, cuestionó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de un antiguo mensaje del propio funcionario. La dirigente de Pro recordó una publicación de 2016 donde el entonces consultor se pronunció sobre el límite entre lo público y lo personal en la actividad política.

En aquel texto, Adorni justificó la exposición de la intimidad de Vidal a raíz de su separación matrimonial de aquel entonces con Ramiro Tagliaferro. El hoy ministro sostuvo en esa época que la vida privada de los funcionarios es, por infortunio, pública. La recuperación de este mensaje buscó exponer una incoherencia en la postura del integrante del Poder Ejecutivo, quien hoy enfrenta críticas por el uso de recursos y traslados oficiales para su entorno familiar.

La controversia sobre Adorni creció tras la difusión de información que vincula a su esposa con vuelos en el avión presidencial durante una gira por Estados Unidos. El viaje tuvo como objetivo la promoción de inversiones en la denominada "Argentina Week" en las ciudades de Miami y Nueva York. A este episodio se sumaron otros traslados hacia Punta del Este que generaron dudas en la opinión pública y en sectores de la oposición.

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Ante estos señalamientos, el jefe de Gabinete aseguró que pagó los costos proporcionales de sus familiares con fondos propios y afirmó de forma tajante que con su dinero hace lo que desea. No obstante, la presión política persiste y su permanencia en la estructura de gobierno es objeto de debate en la Casa Rosada. El cruce con Vidal añade un componente de tensión entre Pro y el oficialismo, en un marco donde la relación entre ambas fuerzas atraviesa momentos de incertidumbre.

 

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