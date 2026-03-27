Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |NIÑOS en riesgo bajo presión sanitaria

Latidos en vilo: el terrible dilema de salvar a unos y postergar a otros en Cuba

Escasez, apagones y falta de insumos obligan a priorizar urgencias en un hospital infantil. La vida en juego en cada decisión

Latidos en vilo: el terrible dilema de salvar a unos y postergar a otros en Cuba

Una mujer atiende a su hija internada en el Cardiocentro Pediátrico William Soler, en La Habana / AFP

27 de Marzo de 2026 | 00:51
Edición impresa

En Cuba, donde la crisis económica y energética ha ido calando hondo en cada rincón del sistema sanitario, los médicos del principal hospital cardiopediátrico del país enfrentan hoy decisiones que duelen. No se trata solo de diagnósticos o tratamientos: se trata de elegir. De definir qué niño recibe primero una intervención que puede salvarle la vida y cuál deberá esperar, aun cuando el tiempo no siempre esté de su lado.

Durante una visita de periodistas al cardiocentro pediátrico “William Soler”, en La Habana, la escena resulta tan silenciosa como estremecedora. Madres con barbijos permanecen junto a sus hijos, sentados o recostados en habitaciones en penumbra. La luz eléctrica es un lujo intermitente; la única constante es el sol que se cuela por las ventanas, iluminando rostros cargados de ansiedad.

ESCASEZ Y DETERIORO

Los hospitales cubanos han convivido durante años con la escasez y el desgaste de equipos envejecidos. Sin embargo, la situación se ha deteriorado con fuerza en los últimos meses. El impacto del bloqueo de combustible, profundizado tras las medidas impulsadas por el expresidente estadounidense Donald Trump, ha añadido una presión asfixiante sobre un sistema ya frágil.

Herminia Palenzuela, cardióloga de 79 años y fundadora del centro inaugurado en 1986, no esquiva la crudeza: el hospital debe tomar decisiones “dificilísimas”. En la práctica, eso implica que los niños con cuadros menos graves queden “al final de la lista, simplemente a esperar”. No hay margen para otra cosa. El cardiocentro atiende a recién nacidos, niños y embarazadas con diagnósticos de cardiopatías críticas, y los recursos se reservan para quienes corren mayor riesgo inmediato. “Siempre se guardan los recursos para ese tipo de pacientes porque son los que se van a morir en cualquier momento”, explica, con la angustia reflejada en cada palabra.

El hospital cuenta con 100 camas, pero no todas están en uso. No es por falta de pacientes, sino por la necesidad de racionar equipos, insumos y medicación. Cada intervención se mide, se calcula, se debate. “Quisiéramos operar más, quisiéramos hacer más cosas, pero los recursos no lo permiten”, lamenta Palenzuela.

A la escasez se suma el impacto cotidiano de los apagones. En toda la isla, los cortes de energía se repiten a diario, con episodios recientes de interrupciones a nivel nacional. Aunque el gobierno prioriza el suministro a hospitales mediante generadores, el funcionamiento está lejos de ser normal. La rutina médica se vuelve una carrera contra el tiempo y contra la incertidumbre.

LE PUEDE INTERESAR

Sigue el juicio en EE UU contra un Maduro ojeroso y más delgado

LE PUEDE INTERESAR

Declaración histórica de la ONU sobre la esclavitud

Incluso llegar al trabajo también es un desafío. Palenzuela solo puede asistir tres veces por semana, mientras algunos colegas recorren varios kilómetros a pie para cumplir con su labor. El sistema de transporte destinado al personal sanitario existe, pero no logra cubrir la demanda creciente.

SITUACIÓN AL LÍMITE

El director del centro, Eugenio Selman, conoce bien esa realidad. Lleva décadas enfrentando la falta de medicamentos y equipamiento en el contexto del embargo estadounidense vigente desde 1962. “Es lo que estamos viviendo nosotros desde hace décadas”, afirma. Pero advierte que el presente ha llevado la situación a otro nivel: “ahora, con esta nueva situación, alcanza niveles dramáticos”.

La crisis se agravó aún más tras la interrupción del suministro de crudo desde Venezuela, en un escenario internacional convulsionado. El resultado es un sistema que resiste, pero al límite.

En ese contexto, las historias individuales reflejan la incertidumbre colectiva. Yaima Sánchez, madre de un niño de nueve años con taquicardia, lo resume con una mezcla de esperanza y resignación. Esta vez tuvo suerte: el hospital disponía del holter necesario para controlar la afección de su hijo. Pero no siempre ocurre. “Vengo con la fe de que los médicos me atiendan con lo que tengan”, dice. A veces, explica, el equipo no está disponible o no funciona por falta de baterías. “Hasta ahora hemos tenido suerte, pero uno nunca sabe”.

DATOS QUE ESTREMECEN

Las cifras oficiales dimensionan la magnitud del problema: más de 96.000 cubanos, incluidos 11.000 niños, esperan cirugías en medio de la reorganización del sistema sanitario forzada por la crisis energética. Cada número encierra una historia en pausa.

En medio de ese panorama, la llegada de ayuda internacional ofrece un respiro, aunque insuficiente. Un convoy con 50 toneladas de suministros -medicamentos, alimentos y productos de higiene- arribó recientemente a la isla.

En el hospital, trabajadores y voluntarios descargan y ordenan cada caja como si fuera un tesoro.

Desde la ONU, la preocupación también crece. El coordinador en la isla, Francisco Pichón, anunció un plan de emergencia de 94,1 millones de dólares destinado a sostener servicios esenciales y garantizar la importación de combustible. La advertencia es clara: “Si la situación actual continúa y se agotan las reservas de combustible del país, tememos un rápido deterioro, con la posible pérdida de vidas”.

En los pasillos del “William Soler”, esas palabras no suenan lejanas. Allí, cada jornada es una batalla silenciosa. Cada decisión pesa. Y cada latido se convierte en una urgencia que no siempre puede esperar.

Cada intervención se mide, se calcula, se debate. Los recursos escasos no permiten hacer más

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otra de Adorni: compró un departamento en Caballito sin vender su vivienda anterior

Audacia sin límites en La Plata: millonario golpe a metros del Ministerio de Seguridad

Estudiantes, inhibido por FIFA: el papel de Foster Gillett y la "culpa" de Eduardo Domínguez

Miramón, listo para regresar al once titular

Se complica la elección del decano en Medicina

Denuncian abuso policial en un operativo en Tolosa

Arquitectos salen a defender el monumento de Plaza España

El Turco Naim encontró un nuevo amor tras su ruptura con Emilia Attias
+ Leidas

Docentes bonaerenses pidieron adelantar el cobro del sueldo

Alak y Alonso, junto a jueces y fiscales en mesa de prevención del delito

El Ejecutivo giró al Concejo la adjudicación de la nueva licitación de los micros en La Plata

Kicillof repartirá a las comunas fondos que recupere de la Nación

Los vuelos de Adorni: el piloto declaró y lo contradijo

En La Plata, el comercio minorista acumula 11 trimestres consecutivos de caída interanual

Quedó firme una condena por un abuso intrafamiliar en La Plata

Muerte por eutanasia: el final de Noelia, la joven española que eligió ya no sufrir
Últimas noticias de El Mundo

Trump frena y desafía: no le urge acordar con Irán

Sigue el juicio en EE UU contra un Maduro ojeroso y más delgado

Declaración histórica de la ONU sobre la esclavitud

Golpe a las tecnológicas hunde a Wall Street y sacude a los mercados
Policiales
Allanamiento bajo sospecha: otra denuncia por supuestos “polichorros”
Denuncian oscura trama en expedientes sensibles
El 2025 mostró un descenso en la cantidad de delitos
La causa por Emilia Uscamayta Curi suma un nuevo capítulo en Casación
Accidentes e insultos en otra jornada a puro caos
Deportes
La Selección se prueba en la Bombonera
¿Messi llega al Mundial?: qué dijo Scaloni
Francia sigue encendido y Brasil no levanta
Italia cumplió con el primer paso y quedó muy cerca del Mundial
Ganó Bolivia y define con Irak su pase mundialista
Información General
Muerte por eutanasia: el final de Noelia, la joven española que eligió ya no sufrir
Alerta por chikungunya en Lomas de Zamora por un brote con casos locales
Los números de la suerte del viernes 27 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
La ANMAT bajo la lupa por el fentanilo mortal: "Hallaron deficiencias en los laboratorios y no tomaron ninguna medida"
Vuelta a los oficios: crece el interés en capacitarse para trabajar como mecánico

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla