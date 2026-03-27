Golpe a las tecnológicas hunde a Wall Street y sacude a los mercados

La Bolsa de Nueva York cerró ayer una jornada marcada por las pérdidas, con un fuerte golpe sobre el sector tecnológico que arrastró a los principales índices y dejó un clima de cautela entre los inversores. La plaza de Wall Street volvió a teñirse de rojo en un contexto de volatilidad global y presión sobre activos clave.

El índice Dow Jones retrocedió un 1,01% y se ubicó en 45.960 puntos, mientras que el S&P 500 cayó un 1,74%, hasta las 6.477 unidades. Sin embargo, el mayor impacto se sintió en el Nasdaq Composite, que perdió un 2,38% y cerró en 21.408 puntos, evidenciando la debilidad del sector tecnológico.

Entre las principales caídas se destacó Meta Platforms, que se desplomó un 7,96% en una sola jornada, luego de recibir en pocos días dos fallos judiciales adversos que ponen en cuestión el diseño de sus plataformas y su impacto en usuarios jóvenes.

Este escenario abre la puerta a nuevas demandas y aumenta la presión tanto financiera como reputacional sobre la compañía.

También retrocedió Alphabet Inc., matriz de Google, que perdió un 3,06% tras una condena vinculada a la gestión de su plataforma YouTube. Aunque su modelo de negocios diversificado amortiguó el golpe, el fallo añade incertidumbre en un contexto ya complejo para el sector.

A esto se sumó un factor tecnológico adicional: varias empresas de chips de memoria registraron caídas luego de que Google presentara un nuevo algoritmo que reduce la necesidad de memoria en modelos de inteligencia artificial. La innovación, que apunta a optimizar costos, generó dudas sobre la demanda futura de estos componentes.

El mal desempeño de Nueva York se dio en sintonía con el resto de los mercados globales. En Europa, las principales bolsas cerraron con pérdidas cercanas al 1%, tras varias jornadas de subas. El índice DAX de Fráncfort lideró las caídas con un retroceso del 1,5%, seguido por Londres (-1,33%), Madrid (-1,21%), París (-0,98%) y Milán (-0,71%). En tanto, el Euro Stoxx 50 perdió un 1,48%.

En Asia, la tendencia también fue negativa. La bolsa de Seúl se desplomó un 3,22%, Hong Kong cayó un 1,89%, Shanghái retrocedió un 1,09% y Tokio cerró con una baja más moderada del 0,27%. Este comportamiento refleja una reacción en cadena de los mercados ante la incertidumbre y la búsqueda de activos más seguros.

ESCALADA DEL PETRÓLEO

En el mercado de materias primas, el petróleo volvió a escalar con fuerza. El barril de crudo Brent, referencia en Europa, subió cerca de un 5,75% hasta los 108,1 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) avanzó un 4,6% y se ubicó en 94,48 dólares. El encarecimiento del crudo añade presión inflacionaria global y complica las perspectivas económicas.

En contraste, los metales preciosos mostraron retrocesos significativos. El oro cayó alrededor de un 4%, hasta los 4.359 dólares la onza, mientras que la plata se desplomó cerca de un 7%, reflejando una toma de ganancias tras recientes subas.

Otros activos también reflejaron la cautela del mercado. El gas natural en Europa subió más de un 6%, mientras que el bitcóin volvió a ubicarse por debajo de los 70.000 dólares tras caer cerca de un 3%.

En conjunto, la jornada dejó en evidencia un escenario financiero tensionado, con inversores que reaccionan ante múltiples factores simultáneos. La caída de las tecnológicas, sumada al encarecimiento del petróleo y la volatilidad en los mercados globales, configura un panorama donde predomina la prudencia y la aversión al riesgo.

El crudo más caro añade presión inflacionaria global y complica el clima económico