Proponen que las Primarias no sean obligatorias

En la Legislatura ya se vive clima de debate en torno de una reforma electoral para la cita del año próximo. Los diputados radicales presentaron en las últimas horas un proyecto para que comience a utilizarse la Boleta Única de Papel (BUP) y ayer fue la bancada de la Coalición Cívica la que avanzó con otra iniciativa: que las Primarias dejen de ser obligatorias para los partidos o alianzas que no deban afrontar la interna para definir candidatos.

En efecto, el bloque de diputados provinciales de la CC encabezado por Andrés De Leo, presentó un proyecto de ley para introducir modificaciones a las PASO en la Provincia para que sean optativas. “Las PASO fueron pensadas para democratizar la selección de candidatos, pero hoy es necesario revisarlas para que cumplan efectivamente ese objetivo y no generen confusión ni desgaste en la ciudadanía”, aseguró De Leo y agregó que “el ciudadano no estará obligado a concurrir a las PASO porque pasaría a ser optativo”.

“La iniciativa no implica la supresión del sistema de elecciones Primarias sino su adecuación a criterios de razonabilidad, eficiencia institucional y respeto por la autonomía de la voluntad del electorado, eliminando la obligatoriedad de la participación ciudadana”, se indica en el proyecto y se subraya que los frentes o partidos políticos no concurrirán a las PASO si tienen listas únicas.

FUNCIONAMIENTO

El proyecto, firmado por De Leo junto a sus pares Luciano Bugallo y Romina Braga, plantea la “revisión del funcionamiento de las PASO para evitar distorsiones en su objetivo original como herramienta de selección interna de candidaturas; mejorar la transparencia del proceso electoral, garantizando reglas claras para partidos políticos y votantes; y optimizar los recursos electorales a través de la reducción de los costos innecesarios”.

“La optatividad del sufragio en las elecciones primarias puede contribuir a mejorar la calidad de la participación ciudadana concentrando la intervención electoral en aquellos ciudadanos efectivamente interesados en la definición de candidaturas”, señala la iniciativa. “La conversión de las PASO en optativas permite mantener el mecanismo disponible para aquellos partidos o frentes que efectivamente requieran dirimir internas, pero sin imponer un gasto generalizado en todos los casos”. añade.

En caso de prosperar la iniciativa, los partidos o frentes que presenten listas únicas no concurrirán a las PASO.