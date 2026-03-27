El campo vuelve a la carga por retenciones

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La Sociedad Rural Argentina (SRA) volvió a reclamar por la quita de las retenciones al campo y solicitó al Gobierno un “cronograma de eliminación definitiva”. El nuevo pedido se da luego del tuit que escribió Luis Caputo sobre el “boom absoluto” del sector agropecuario.
Mediante un comunicado de la entidad el campo manifestó que “es momento de profundizar el alivio fiscal” para “consolidar el crecimiento”.
En base al posteo del ministro Caputo, el cual afirmaba que el campo va a ser “un motor clave para el crecimiento económico”, el sector del agro sostuvo que responde con “inversión, producción y generación de empleo ante señales claras de reglas previsibles y reducción de la carga impositiva”, pidiendo por la eliminación definitiva de los Derechos de Exportación (DEX).
También mencionaron el problema del conflicto bélico en Medio Oriente, el cual trajo “costos de guerra”, donde insumos críticos como la urea “han sufrido aumentos superiores al 50% y el combustible impacta severamente en la logística nacional”.
“Es el momento de avanzar con firmeza hacia un cronograma de eliminación definitiva de las retenciones, cuya persistencia actúa como un techo al desarrollo pleno de las fuerzas productivas”.
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