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Política y Economía |Lo dijo un funcionario de ec0nomía

“No creo que haya mucha gente que esté peor”

“No creo que haya mucha gente que esté peor”
27 de Marzo de 2026 | 01:54
Edición impresa

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, negó que exista una crisis de consumo en la economía doméstica y prometió que desde abril caerá muy fuerte la inflación, factores con los cuales mejorarán las condiciones del crédito y el poder adquisitivo de los salarios y se fortalecerá el proceso de recuperación de la actividad.

“No creo que haya mucha gente que esté peor”, aseguró el funcionario y en cambio enfatizó que “hay mucha gente a la que le está yendo mucho mejor en poco tiempo”.

Furiase formuló declaraciones en un canal de noticias y consultado sobre las expresiones de empresarios y comerciantes acerca de una fuerte caída en el consumo, el secretario de Finanzas minimizó la situación: “Son historias particulares. No se cuenta la otra cara de la moneda”.

“Sacamos a más de 12 millones de personas de la pobreza. Yo no creo que haya mucha gente que esté peor. En menos de dos años se estabilizó la macro y se duplicó el crédito a familias y empresas. Esto va a mejorar y lo verán aquellos sectores que no están sintiendo esta tracción”, insistió.

Frente a este escenario, Furiase aseguró: “no hubieses tenido una elección de medio termino con 40% si a todo el mundo le va mal”.

“El PBI creció 10,3% desde 2023, el consumo privado está en niveles record, pero hay un cambio porque se compran bienes durables como, autos, casas, electrodomésticos o se hacen viajes”, sostuvo.

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En esa línea afirmó que “hubo recuperación del crédito que apuntala el consumo de durables”.

Furiase admitió que marzo será otra vez un mes con alta inflación por temas estacionales. Individualizó las subas de las naftas por la guerra, los gastos en educación, los ajustes de las tarifas y la carne.

Sin embargo, enseguida subrayó que desde abril o mayo caerá fuertemente porque están dadas las condiciones macro para que así se produzca.

El funcionario sostuvo que la economía está estabilizada y “eso se refleja en el bolsillo de la gente por la baja de la inflación”, lo cual permite estirar el horizonte de decisiones económicas.

“El punto de partida era una inflación que corría al 1 % diario. Tenía riesgo de hiperinflación. Entonces, es importante el punto de partida”, expresó. Furiase describió un panorama previo de “un nivel de consumo que era insostenible y era la contrapartida de la caída en la demanda de dinero, que los pesos te quemaban y salías al supermercado a sobreestoquearte”.

 

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