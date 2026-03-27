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Política y Economía |Las acciones, en rojo

El dólar sigue bajando y quedó en $1.390, pero retrocedió el riesgo país

El dólar sigue bajando y quedó en $1.390, pero retrocedió el riesgo país
27 de Marzo de 2026 | 01:57
Edición impresa

El dólar oficial volvió a caer por tercera jornada consecutiva, mientras el mercado cambiario se encuentra en un contexto de estabilidad.

El tipo de cambio mayorista anotó su tercer retroceso consecutivo al caer $9,50 (-0,7%) y terminar la rueda en $1.368.

La brecha con el techo de la banda superó el 20%, por primera vez en nueve meses. En el Banco Nación, la cotización minorista cerró por debajo de los $1.400 (a $1.390).cEsto no ocurría desde el 23 de febrero.

En tanto, el dólar tarjeta o turista, equivalente al minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.807.

Entre los financieros, el dólar MEP se mueve a $1.399,70, mientras el contado con liquidación (CCL) lo hace a $1.448,72. En tanto, el dólar blue se vende a $1.425 para la venta.

Los bonos soberanos retrocedieron hasta 0,9% en la plaza local, liderados por el Global 2035, seguido del Global 2041 y 2030, que bajaron 0,5%.

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A contramano, el único título que subió fue el Global 2029 (+0,5%).

Pese a la caída de los bonos, el riesgo país se desaceleró a 585 puntos básicos, según J.P. Morgan.

En tanto, los bonos CER avanzaron hasta 1,8% en la plaza local, mientras en el mes acumulan alzas de hasta 7,2%.

El S&P Merval retrocedió 1,3% en pesos a los 2.769.368,97 puntos, mientras que su contraparte en dólares lo hizo un 0,9% a 1.913,45 puntos.

En la bolsa porteña, los papeles cerraron con mayoría de caídas, lideradas por Central Puerto (-5,1%), Metrogas (-4,9%) y Grupo Supervielle (-4,4%).

En el otro extremo, YPF, Aluar y Banco Macro anotaron subas de 1%, 1% y 0,5%, respectivamente.

Los ADRs cayeron hasta 4,6% en Nueva York. En Wall Street, los ADRs argentinos anotaron mayoría de rojos, con bajas de hasta el 4,6% de la mano de Central Puerto, seguida de Loma Negra (-4,2%) y Grupo Supervielle (-4,2%). En cambio, Tenaris avanzó 2% e YPF lo hizo un 1,2%.

 

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