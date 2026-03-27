Misterioso texto del financista ligado a la AFA

El titular de la empresa Sur Finanzas, Ariel Maximiliano Vallejo, imputado por presunto lavado de activos en una causa en la que también se investiga al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, publicó una serie de misteriosos mensajes en sus estados de WhatsApp. En ellos habla de “traidor y traidora”, aunque se desconoce a quien apunta.

Según trascendió, Vallejo, viene publicando diferentes mensajes de este tipo en su teléfono, pero los que subió ayer aludirían a personas que podrían estar vinculadas con la causa en la que se lo investiga.

En ese sentido, el primero de los mensajes lo subió a las 13:18 de ayer: “Cuando se dé cuenta que el traidor y la traidora lo tiene adentro y muy cerca…”, escribió

Dos minutos después escribió, igual de sugestivo: “Los leales pueden disentir, los obsecuentes siempre traicionan”.

Otro mensaje que llamó la atención fue uno que compartió el viernes pasado, en el que sentenció: “Cuando la lluvia termina, el paraguas se vuelve una carga. Así termina la lealtad cuando los beneficios desaparecen”.

El interrogante quedó planteado y se trata de establecer hacia quién o quiénes van dirigidos los mensajes de Vallejo. ¿Acaso se está dirigiendo al propio presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, o a algún otro dirigente del fútbol argentino?

Un amigo de De Paul, en la mira

Por otro lado, se supo que el viernes pasado allanaron la casa de Alejandro Omar Calian, un empresario cercano al futbolista Rodrigo De Paul. Fue en el marco de una causa que investiga la supuesta connivencia de exfuncionarios del Banco Central con financistas como Elías Piccirillo o Francisco Hauque para comprar dólar oficial en tiempos de cepo cambiario.

Calian -que no estaba en su domicilio cuando llegó la Policía Federal- integra una lista de casi veinte personas y empresas allanadas por el juez Ariel Lijo tras un pedido del fiscal Franco Picardi.

El caso investiga la relación entre funcionarios del Central y un grupo de financistas entre los que estaban Piccirillo, Hauque, Martín Migueles y el mencionado dueño de Sur Finanzas. Ese vínculo quedó expuesto en una serie de audios grabados por Piccirillo, exmarido de Jésica Cirio. En una de esas grabaciones, una funcionaria de la entidad monetaria, Romina García, aseguraba que había“gente de arriba entongada”.

El fiscal Picardi, que tiene delegada la investigación, tiene en la mira a cinco funcionarios del área de Supervisión de Entidades No Financieras, encargados de controlar a las casas de cambio.

Al parecer, Calian tenía llegada a Piccirillo, aunque la relación habría terminado en malos términos. “Se encargaban de inyectar blanco en las empresas que luego se utilizaban en la maniobra del rulo”, explicaron fuentes al tanto de la maniobra que consistía en comprar dólares oficiales y venderlos a un precio mayor en el mercado paralelo.

El empresario con el que se relaciona a De Paul arrastra una condena por contrabando de motos de alta gama, por la que estuvo detenido varios meses.