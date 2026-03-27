Destacan la digitalización del Digesto de La Plata para facilitar consultas de la normativa local

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El intendente de La Plata, Julio Alak, encabezó una reunión para evaluar los avances del Digesto Jurídico de la Municipalidad de La Plata, un trabajo que se prevé finalizar antes de noviembre de 2026 y que permitirá acceder a ordenanzas y decretos que reflejan la vida institucional de la ciudad, clasificados y descritos de acuerdo con normas internacionales.
Del encuentro participaron el presidente del Concejo Deliberante platense, Marcelo Galland; la directora general de Fortalecimiento Institucional y coordinadora general del proyecto, Manuela Ortega Cayata; el exdirector del Archivo General de la Nación y actual subsecretario de Coordinación Digital del Municipio, Pablo Fontdevila; las abogadas responsables de la elaboración del digesto y representantes del Archivo General de la Municipalidad.
A la fecha, ya fueron revisadas y catalogadas más de 13.500 ordenanzas y alrededor de 42.000 decretos, un volumen documental que fue digitalizado e incorporado a un sistema informático que permite la búsqueda por palabras clave y se encuentra a disposición del equipo técnico del proyecto.
Una vez finalizado, el digesto permitirá a las y los concejales consultar antecedentes normativos, a profesionales del derecho de los ámbitos local, provincial y nacional verificar la vigencia de las normas, y a la ciudadanía en general acceder a la producción legal del Municipio.
Cabe destacar que las abogadas coordinadoras del equipo jurídico trabajaron junto al actual intendente en la elaboración del Digesto Jurídico de la Nación durante su gestión al frente del Ministerio de Justicia de la Argentina.
Asimismo, las profesionales participaron en otras iniciativas similares y subrayaron que el Municipio de La Plata será el primero del país en incluir el análisis y la catalogación de decretos del Poder Ejecutivo en un digesto de estas características.
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