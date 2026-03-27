Escándalo en la Universidad de Lanús: un profesor a las trompadas con estudiantes de la Libertad Avanza

Un violento episodio sacudió a la Universidad Nacional de Lanús, donde un docente fue acusado de agredir físicamente a estudiantes libertarios durante una actividad política dentro del campus. El hecho quedó registrado en videos que rápidamente se viralizaron y generaron fuerte repudio.

Según se reconstruyó, el conflicto se desató cuando un grupo de alumnos instaló una mesa de difusión vinculada a una agrupación política afín a La Libertad Avanza. En ese contexto, se produjo un enfrentamiento que escaló a golpes de puño y empujones, con la intervención de un profesor identificado como Juan Tumini que habría atacado directamente a los jóvenes.

De acuerdo con las denuncias, uno de los estudiantes resultó herido y debió recibir atención médica tras sufrir una lesión en una costilla, en medio de una situación que fue descripta como caótica y violenta. El detonante, según se escucha en las imágenes, fue un reclamo por los desaparecidos en el último golpe militar, por el que esta semana se recordaron los 50 años y se volvió a levantar el mensaje de Nunca Más.

El episodio ocurrió en el marco de una fuerte tensión política dentro de la universidad. Mientras desde el sector de los estudiantes agredidos hablaron de un ataque motivado por intolerancia ideológica, otras agrupaciones sostuvieron que existieron provocaciones previas, lo que evidencia el clima de confrontación que se vive en el ámbito académico.

Tras la difusión de las imágenes, la casa de estudios emitió un comunicado en el que expresó su rechazo a los hechos de violencia y remarcó la necesidad de garantizar la convivencia democrática y la pluralidad de ideas dentro del ámbito universitario. Además, confirmó que se iniciaron actuaciones internas para identificar a los responsables y aplicar sanciones.

El caso generó repercusión política y reavivó el debate sobre los límites de la militancia en las universidades públicas, así como sobre la necesidad de preservar estos espacios como ámbitos de discusión sin violencia. Mientras tanto, avanzan las denuncias judiciales para esclarecer lo ocurrido.