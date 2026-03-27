Vecinos preocupados por la violencia y terror en La Favela: "No se puede vivir"

Vecinas y vecinos del barrio conocido como La Favela, ubicado a pocas cuadras del Estadio Único en La Plata, volvieron a manifestar su preocupación por la inseguridad y denunciaron un escenario marcado por la venta de drogas, robos constantes y situaciones de violencia cotidiana.

“El barrio está cada vez peor. Hay venta de droga, robos a toda hora y no podemos salir a la calle tranquilos”, señalaron frentistas que aseguran vivir con miedo y sin respuestas concretas.

Una vecina de la zona de 17 y 525 relató que el pasado 25 de marzo se realizó un importante allanamiento vinculado al narcotráfico, con intervención del Grupo GEO, Policía Federal y Gendarmería. Sin embargo, cuestionó los resultados del operativo. “Hoy está todo como si nada”, afirmó.

Según su testimonio, la situación no solo no mejoró, sino que continúa agravándose con el paso del tiempo. “Hace 18 años que vivo acá y no es como antes. Me han puesto un revólver en la cabeza. Corro cada vez que vuelvo o salgo de casa. No se puede vivir”, expresó.

Además, denunció atravesar situaciones de violencia dentro del propio entorno barrial. “Hasta vivo entre violencia de género, psicológica, por insultos”, agregó.

El reclamo se suma a una serie de pedidos de mayor presencia policial y controles en la zona, donde los vecinos aseguran que los operativos no logran sostener cambios a largo plazo. La situación mantiene en alerta a quienes viven en el sector y exigen medidas urgentes para recuperar la tranquilidad en la Ciudad y la Región.