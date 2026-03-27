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Policiales |Apuntan a un exjuez y a tres psicólogas

Denuncian oscura trama en expedientes sensibles

Es en La Plata. Dicen que arman informes truchos para sostener acusaciones, que impiden el desarrollo del contacto paternofilial

Denuncian oscura trama en expedientes sensibles
27 de Marzo de 2026 | 03:16
Edición impresa

El abogado platense Lucas Bianco presentó una denuncia penal contra el ex juez federal Carlos Rozanski y, las licenciadas en psicología a las que identificó como P.B.A., G.R.S. y N.V.A., por la posible comisión del delito de asociación ilícita, que tendría por objeto emitir “falsos informes de menores cuyos progenitores hayan realizado denuncias por abuso, a fin de poder sostener falsas acusaciones y evitar de esta manera que el otro progenitor pueda tener contacto con sus hijos”.

Según Bianco, “la presente denuncia se enmarca en una problemática que, lamentablemente, se verifica de manera reiterada en el ámbito judicial: la formulación de denuncias de abuso o violencia familiar que, en ciertos casos, resultan ser infundadas y tienen como consecuencia inmediata la interrupción del vínculo entre un progenitor y sus hijos. En ese contexto, adquiere especial gravedad la posible intervención de profesionales de la salud mental que, mediante la emisión de informes psicológicos, podrían influir de manera determinante en decisiones judiciales que afectan derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, tales como el derecho a la identidad, a mantener vínculo con ambos progenitores y a desarrollarse en un entorno familiar sano”.

“En el caso concreto, conforme surge de la documental que se acompaña, se habría puesto en evidencia la existencia de un grupo de profesionales que actuarían de manera coordinada en la elaboración de informes psicológicos en causas donde existen denuncias de abuso, los cuales -según se afirma- carecerían de sustento técnico y contribuirían a sostener imputaciones que luego resultan desestimadas en sede judicial”, agregó.

En su presentación sostuvo que esos informes psicológicos tienen incidencia directa en los procesos judiciales, lo cual podría configurar una situación de gravedad institucional si se acreditara la falta de objetividad o la existencia de sesgos en tales intervenciones.

Bianco expresó que “se menciona a la Asociación Civil de Altos Estudios en Violencias y Abusos Sexuales”, que tendría vinculación con Rozanski.

Los hechos denunciados no serían aislados. En la ciudad de Rosario, un grupo de padres que fueron falsamente acusados de abuso -y que continúan impedidos de mantener vínculo con sus hijos- promovió una denuncia penal contra las mismas profesionales. Esta situación derivó en la intervención de la Corte Suprema de Santa Fe y en la conformación de una mesa de trabajo con fiscales y el Colegio de Abogados.

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