Emotivo aniversario de Sumando Voluntades: 15 años acompañando a quienes más lo necesitan en La Plata

La ONG Sumando Voluntades celebró sus 15 años de trayectoria con un emotivo encuentro en su sede de 8 y 37, en La Plata, donde reunió a vecinos, voluntarios, autoridades y personas que forman parte de la historia de la organización.

Durante la jornada, se entregaron numerosas distinciones. Las primeras estuvieron dedicadas a integrantes que ya no están, en un momento cargado de emoción, y luego se reconoció a vecinos, instituciones y colaboradores que acompañaron el crecimiento de la ONG a lo largo de estos años.

“Dimos muchísimas distinciones, primero a la gente que partió y después a quienes nos ayudaron durante todo este tiempo”, expresó Nancy Maldonado, presidenta de la organización y una de sus fundadoras.

Uno de los aspectos destacados fue el reconocimiento a quienes brindaron apoyo clave para sostener el funcionamiento de la institución, incluso en cuestiones complejas como los requisitos para alquilar el espacio. “Nos piden hasta cuatro garantías, algo muy difícil, pero hay gente que nos dio una mano enorme”, explicó.

El evento también contó con mensajes de personas que lograron reinsertarse gracias al trabajo de la ONG, además de la presencia de autoridades municipales y provinciales. La celebración estuvo acompañada por la banda de música del Servicio de Seguridad de la Provincia, que aportó un marco festivo a la jornada.

Con una gran convocatoria, los asistentes compartieron una merienda con sándwiches, bebidas y una torta aniversario, en un clima de comunidad y agradecimiento.

“Fue un festejo hermoso, con muchísima gente. Queremos agradecer a todos los que nos vienen acompañando hace 15 años”, cerró Maldonado.