Pronóstico del tiempo | Se adelanta la tormenta: a qué hora llega a La Plata

El pronóstico del tiempo en La Plata cambió en las últimas horas y, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la tormenta se adelantó. Es que se esperaba para mañana sábado pero finalmente desde esta tarde comenzará a llover.

Ayer por la tarde una breve caía de agua sorprendió a los platenses, un presagio de lo que se viene hoy. El organismo asegura que por la mañana estará mayormente nublado y desde la tarde hay un 40% de probabilidades de tormentas aisladas, que sube al 70% hacia la noche.

La temperatura mínima estimada es de 18 grados y la máxima de 26 grados. Mientras que el viento soplará del noreste y rotará al este.

¿Un finde para por agua en La Plata?

Las malas noticias en cuanto al tiempo en La Plata continúan ya que el SMN adelantó que mañana sábado será una jornada pasada por agua. La amenaza de tormentas aisladas se mantendrá durante la madrugada y la mañana, y por la tarde se vienen los chaparrones. Recién mejorará a la noche cuando el cielo esté parcialmente nublado. Además el termómetro oscilará entre los 18 y los 27 grados.

Las primeras horas del domingo tendrán similares condiciones, con más lluvias y posibles ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Recién mejorará en la tarde ya que se anuncia cielo mayormente nublado. La jornada será pesada y húmeda: la temperatura mínima será de 20 grados y la máxima de 29 grados.

Ya para el lunes se pronostican tormentas aisladas por la mañana y nuevamente cubierto por las nubes hacia la noche, en tanto que el martes existen escasas chances de precipitaciones pero seguirán presentes el calor y la humedad: la máxima estimada es de 29 grados.