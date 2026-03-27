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Política y Economía

Habilitan un mayor contenido de bioetanol en las naftas para amortiguar el impacto del precio del petróleo

Habilitan un mayor contenido de bioetanol en las naftas para amortiguar el impacto del precio del petróleo
27 de Marzo de 2026 | 09:15

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El Gobierno nacional habilitó a las empresas refinadoras a elevar la proporción de bioetanol en las naftas hasta un máximo del 15%, para de esta forma atenuar el impacto del aumento del precio del petróleo. Para permitir este aumento, se ajustó el límite máximo de oxígeno permitido en los combustibles líquidos, llevándolo al 5,6%.

Según los informes técnicos oficiales, este cambio mejora la eficiencia de la combustión y reduce la emisión de monóxido de carbono. La disposición fue establecida por la Secretaría de Energía de la Nación a través de la Resolución 79/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

El texto oficial indica que, mediante esta adecuación, "se admitieron contenidos de hasta un 15% en volumen de bioetanol en naftas". Asimismo, la normativa aclara que el ajuste del parámetro de oxígeno "responde exclusivamente al aumento del contenido de bioetanol, sin implicar la incorporación de otros compuestos oxigenados".

Las autoridades puntualizaron que la resolución no modifica el corte obligatorio ni impone nuevas exigencias a las empresas, sino que busca favorecer un funcionamiento eficiente del mercado.__IP__

En cuanto al gasoil, se mantiene la especificación técnica vigente que ya contempla mezclas de hasta un 20% de biodiesel.

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