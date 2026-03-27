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La Ciudad |Los jugadores salieron a la cancha con una bandera: “no al racismo”

Le paró la pelota a la discriminación: el ejemplo del club Topacio

Tras un episodio contra un niño de 6 años, la entidad de 12 y 84, propuso un espacio de reflexión entre clubes

Le paró la pelota a la discriminación: el ejemplo del club Topacio

El equipo salió a la cancha con una bandera contra el racismo/ Web

27 de Marzo de 2026 | 02:38
Edición impresa

Un club de Altos de San Lorenzo se puso la camiseta contra la discriminación y encabezó una acción concientizadora para superar un episodio de violencia grave: la madre de un nene del equipo rival había usado como insulto a otro chico, de seis años de edad, palabras con carga de racismo, según se indicó.

Se trata del Club Topacio, situado en 14 y 82. Luego del incidente, el equipo salió a la cancha con una bandera que llevaba un mensaje claro: “El fútbol es para todos. No al racismo”.

La escena, que se desarrolló cuando recibieron en su cancha a Estudiantes, fue una respuesta a lo ocurrido días atrás, cuando jugaban un partido frente al Club Victoria en el marco de un torneo disputado en la zona de 20 y 520. Tuvo como objetivo marcar el camino a grandes y chicos para que estas situaciones no se repitan en este tipo de instituciones que, además de fomentar la actividad física, buscan promover la formación de valores en niños y adolescentes.

Sin embargo, el hecho no terminó ahí. Según indicaron autoridades del Club Topacio -que prefirieron no hacer declaraciones públicas al considerar que el tema ya está resuelto- la situación generó un clima de tensión que preocupó a las familias y a las autoridades de ambos clubes.

Además, se señaló que la mujer que protagonizó el episodio habría empezado a recibir amenazas, algo que desde el club se rechazó totalmente. “No es lo que queremos”, se indicó, al remarcar la necesidad de calmar la situación.

En este contexto, representantes de los clubes se reunieron con los padres involucrados para poner paños fríos sobre la situación. En ese encuentro -según se indicó- se pidieron disculpas, se reconoció el error y se dio por resuelto el problema. “Es la primera vez que pasa, pero no va a volver a ocurrir porque lo hablamos y esto no tiene que repetirse”.

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El Club Topacio decidió dar por cerrado el caso y dejar un mensaje tanto fuera como dentro de la cancha, a través de la bandera que los chicos exhibieron antes de iniciar el partido, con el objetivo de evitar estas situaciones.

El diálogo como herramienta

La violencia en el deporte infantil, con agresiones físicas y verbales muchas veces protagonizadas por adultos, es una problemática que preocupa cada vez más a los clubes.

En este marco, en la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata se creó una subcomisión para abordar la discriminación, la violencia y el racismo. “Todo eso tiene que desaparecer. Hoy vivimos en otro mundo, hay que respetar los derechos de todos”, expresó Alberto Alba, presidente de la entidad.

Sobre el trabajo que realizan, explicó que no solo acompañan a los clubes, sino que también impulsan instancias de formación. “Damos charlas periódicamente sobre distintos temas. También vamos a colegios. En un club se aprenden valores que a veces no se encuentran en otros lados: compañerismo, respeto, educación, esperanza. Todo eso forma personas”, afirmó. Y agregó: “Que una madre agreda a un chico es una barbaridad y un pésimo ejemplo”.

Respecto a cómo se interviene ante estos episodios, el dirigente remarcó la importancia del diálogo y el rol formativo. “Por suerte no son muchos los casos, pero cuando pasa nos acercamos para dialogar, porque lo más importante son los chicos y el ejemplo que le dan los grandes es clave. No puede ser que por una jugada o un gol haya insultos. Son cosas del juego”, sostuvo.

Además, recomendó actuar con rapidez. “Hay que hablar enseguida con los padres, con los chicos, explicar que eso no puede volver a pasar. Esas conductas no construyen nada, al contrario, dan un mal ejemplo. Lo importante es que los chicos aprendan a ser compañeros, a hacer amigos, a estar unidos”, indicó. Y resumió: “Lo que hay que hacer es hablar, generar acuerdos, trabajar en la unidad”.

Frente a la posibilidad de aplicar sanciones, Alba aclaró que el enfoque es diferente según la edad. “En las categorías mayores se aplican. Pero en niños es distinto. Se apunta a lo formativo: hablar, educar. En alguna oportunidad se restringió el ingreso de padres, pero lo principal es la concientización”, explicó.

En el caso del Club Topacio, planteó la necesidad de ampliar el abordaje. “La liga en la que juega debería convocar a todos los clubes y a los padres. Es importante que participen todos, no solo los involucrados en un hecho puntual”, señaló.

Por último, el referente institucional recordó: “En los clubes no solo formamos deportistas, formamos personas”.

 

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