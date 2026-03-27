Al no poder comprar un terreno o casa en años, una familia se preguntó "¿y si la hacemos acá?": la historia de Casa Galpón

Una pareja transformó un galpón abandonado en una vivienda y su historia se volvió viral en redes sociales. El proyecto, conocido como “Casa Galpón”, se desarrolló en el pequeño pueblo de Ferré, en el noroeste bonaerense, donde viven menos de tres mil habitantes y la vida cotidiana está marcada por el ritmo rural.

Yésica Sequeira y David Vallacco fueron los impulsores de la iniciativa, que comenzó a partir de una estructura industrial heredada. El galpón había sido construido en 2007 por el padre de ella, quien se dedicaba a levantar este tipo de edificaciones en la zona. Tras su fallecimiento en 2013, el espacio quedó abandonado hasta que la pareja decidió reconvertirlo en su hogar.

#antesydespués #parati #construccionreal #pisos ♬ sonido original - Casagalpón @casagalpon Este hormigón era lo único original que quedaba del galpón… y nos daba mucha pena taparlo. Pero convivir con algo todos los días te cambia la perspectiva. Y entendimos que la historia no se pierde por transformarla. El hormigón ya no se ve… pero sigue estando ahí. Y para nosotros eso es suficiente 🤍 #casagalpon

Lo que inicialmente parecía una idea difícil de concretar, según dio cuenta Infobae, incluso definida por ellos como un “delirio”, avanzó con trabajo propio y atravesó distintas dificultades económicas y emocionales. Con el paso del tiempo, la obra fue tomando forma y comenzó a difundirse en redes sociales, donde el antes y el después del lugar generó gran repercusión.

La vivienda mantiene la estructura original del galpón, pero fue adaptada con ambientes modernos y funcionales. La transformación incluyó cocina, espacios de estar y sectores luminosos que contrastan con el estado inicial del edificio, que estaba oscuro y sin uso.

El proyecto alcanzó masividad digital y hoy acumula cientos de miles de seguidores en plataformas como Instagram, TikTok y Facebook. Allí, la pareja comparte el proceso de construcción y muestra los resultados de una obra realizada de manera gradual y con recursos limitados.