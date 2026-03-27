Operativo en la TV Pública en la causa que investiga los viajes de Adorni
Operativo en la TV Pública en la causa que investiga los viajes de Adorni
¡ATENCIÓN! Se adelanta la tormenta: a qué hora llega a La Plata
Verano a oscuras en La Plata: más de mil cortes de luz y sólo 2 días bajo la lupa
Reabrió la panadería del escándalo por la tortilla: cómo sigue la investigación por el caso mortal
VIDEO. Escándalo en la Universidad de Lanús: un profesor a las piñas con estudiantes libertarios
Se viene la Semana Santa y en La Plata dieron a conocer el cronograma de actividades litúrgicas
Allanamiento bajo sospecha: otra denuncia por supuestos “polichorros” en La Plata
Un club de La Plata le paró la pelota a la discriminación: el ejemplo de Topacio
Adultos que cuidan a padres e hijos: causas, desafíos y qué dicen los especialistas
Habilitan un mayor contenido de bioetanol en las naftas para amortiguar el impacto del precio del petróleo
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Franco Colapinto terminó 17mo. en la segunda práctica del Gran Premio de F1 en Japón
Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos para este finde en La Plata
Qué dijo María Becerra tras el comunicado de Emilia Mernes, la reacción de Tini Stoessel
Al no poder comprar un terreno o casa en años, una familia se preguntó "¿y si la hacemos acá?": la historia de Casa Galpón
Acuerdo salarial para empleados de comercio: aumentos y bono hasta junio
Denuncian en La Plata una oscura trama en expedientes sensibles
Contaminación en la cuenca del Río de la Plata: Provincia apeló el embargo millonario
Micros en La Plata: cuáles son las empresas que se harán cargo de cada línea
Los números de la suerte del viernes 27 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
El préstamo del Banco Provincia para estatales que se tramita por WhatsApp: paso a paso, cómo sacarlo
Por primera vez, una mujer estará al frente de la Facultad de Derecho de la UNLP
El boom de las ventas de autos de lujo en Argentina: los motivos detrás del fenómeno
Gran Hermano: la platense Mavinga reaccionó a los comentarios racistas de Carmiña
Se conocieron las fotos que hizo Fabián Doman para promocionar el programa que le cancelaron en El Nueve
En La Plata, el comercio minorista acumula 11 trimestres consecutivos de caída interanual
Qué se sabe de la denuncia y clausura de un maternal por presunto maltrato infantil
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Una pareja transformó un galpón abandonado en una vivienda y su historia se volvió viral en redes sociales. El proyecto, conocido como “Casa Galpón”, se desarrolló en el pequeño pueblo de Ferré, en el noroeste bonaerense, donde viven menos de tres mil habitantes y la vida cotidiana está marcada por el ritmo rural.
Yésica Sequeira y David Vallacco fueron los impulsores de la iniciativa, que comenzó a partir de una estructura industrial heredada. El galpón había sido construido en 2007 por el padre de ella, quien se dedicaba a levantar este tipo de edificaciones en la zona. Tras su fallecimiento en 2013, el espacio quedó abandonado hasta que la pareja decidió reconvertirlo en su hogar.
@casagalpon Este hormigón era lo único original que quedaba del galpón… y nos daba mucha pena taparlo. Pero convivir con algo todos los días te cambia la perspectiva. Y entendimos que la historia no se pierde por transformarla. El hormigón ya no se ve… pero sigue estando ahí. Y para nosotros eso es suficiente 🤍 #casagalpon #antesydespués #parati #construccionreal #pisos ♬ sonido original - Casagalpón
Lo que inicialmente parecía una idea difícil de concretar, según dio cuenta Infobae, incluso definida por ellos como un “delirio”, avanzó con trabajo propio y atravesó distintas dificultades económicas y emocionales. Con el paso del tiempo, la obra fue tomando forma y comenzó a difundirse en redes sociales, donde el antes y el después del lugar generó gran repercusión.
La vivienda mantiene la estructura original del galpón, pero fue adaptada con ambientes modernos y funcionales. La transformación incluyó cocina, espacios de estar y sectores luminosos que contrastan con el estado inicial del edificio, que estaba oscuro y sin uso.
@casagalpon Un 25/01 de 2025 inaugurábamos la CasaGalpón Es imposible resumir un año vivido en algunas fotos o videos. Un año de proceso, de cambios y de experiencias reales. Gracias a quienes estuvieron cerca y fueron parte de este tiempo acompañando, viviendo y sintiendo esta casa como propia. ¡Se vienen muchos años y experiencias más! #casagalpón #parati #inauguracion #aniversario ♬ Pieces (Solo Piano Version) - Danilo Stankovic
El proyecto alcanzó masividad digital y hoy acumula cientos de miles de seguidores en plataformas como Instagram, TikTok y Facebook. Allí, la pareja comparte el proceso de construcción y muestra los resultados de una obra realizada de manera gradual y con recursos limitados.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí