Muerte por eutanasia: el final de Noelia, la joven española que eligió ya no sufrir

EL DESGARRADOR ABRAZO DE NOELIA A SU MAMÁ POCO ANTES DE MORIR POR EUTANASIA.

En un centro sanitario de Sant Pere de Ribes, a unos 40 kilómetros de Barcelona, Noelia, una joven española de 25 años, murió ayer por eutanasia tras un procedimiento que demandó unos quince minutos y casi veinte meses de una dramática batalla legal que conmocionó a su país.

El procedimiento, que la joven reclamaba como un derecho contra la oposición de su padre, se concretó alrededor de las 18.00 horas (14.00 de la Argentina) por medio de la administración de tres fármacos por vía intravenosa. Los dos primeros indujeron una sedación profunda; el tercero provocó el paro respiratorio.

La noche anterior, Noelia había permanecido internada junto a su madre, quien pese a no compartir la decisión, eligió estar a su lado hasta el final. La joven había pedido sin embargo que no presenciara la eutanasia para evitarle ese dolor.

“A ver si ya por fin puedo descansar, porque ya no puedo más. No puedo más con esta familia, no puedo más con los dolores, no puedo más con todo lo que me atormenta”, había dicho la joven en una entrevista televisiva emitida apenas un día antes.

AÑOS DE SUFRIMIENTO

Detrás de su conmovedor final, se acumulaban años de sufrimiento. Noelia había quedado parapléjica en 2022, tras arrojarse desde un quinto piso en un intento de suicidio, luego de haber sido víctima de una violación grupal. Desde entonces, convivía con una lesión medular irreversible y un dolor persistente que, según explicó, la llevó a solicitar la muerte asistida.

“Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir”, reclamó Noelia en una entrevista donde aclaraba que no pretendía ser “ejemplo de nadie”. Su historia, sin embargo, se convirtió en un caso emblemático que conmovió a la sociedad española.

El impacto no se limitó a su decisión personal. También atravesó a su familia. Mientras su padre encabezó una batalla judicial para impedir el procedimiento, su madre transitó un camino distinto: el de la aceptación, aunque nunca sin dolor.

“Estoy rezando a ver si a último momento dice: ‘Me arrepiento’. Si ella no quiere vivir, yo ya no puedo más”, confesó la mujer al sintetizar su dilema: “quiero que ella viva, pero lo voy a respetar”.

Del otro lado, el padre intentó frenar el proceso en los tribunales. Con el respaldo de la asociación Abogados Cristianos, argumentó que su hija no estaba en condiciones de tomar una decisión libre y consciente. “No estamos ante una eutanasia, estamos ante un suicidio asistido”, afirmó el abogado de la organización, José María Fernández.

LA DISPUTA LEGAL

El conflicto derivó en una extensa disputa judicial que comenzó en 2024, cuando se presentó un recurso que logró suspender momentáneamente la primera fecha prevista para el procedimiento. Sin embargo, las resoluciones posteriores —incluida la intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos— rechazaron los intentos de bloqueo.

En paralelo, el caso reavivó el debate en un país donde la eutanasia es legal desde 2021, bajo estrictos requisitos que exigen que el paciente sea “capaz y consciente”, formule su pedido por escrito y obtenga la aprobación de una comisión evaluadora.

Las repercusiones fueron inmediatas. Desde la asociación Derecho a Morir Dignamente de Cataluña advirtieron sobre los vacíos legales que permiten dilatar estos procesos. “Que alguien le dé una vuelta a la ley para poder hacer algo como han hecho Abogados Cristianos, que es encontrar una grieta por donde intentar cargarse la ley, nos ha enfadado y preocupado muchísimo”, señaló su presidenta, Cristina Vallès.

En sentido contrario, la Conferencia Episcopal calificó la eutanasia como una “derrota social” y sostuvo que “la respuesta verdaderamente humana ante el sufrimiento no puede ser provocar la muerte, sino ofrecer cercanía, acompañamiento, cuidados adecuados y apoyo integral”.

En medio de esas posiciones enfrentadas, la decisión de Noelia se concretó finalmente ayer con un procedimiento preciso, una despedida incompleta y una historia que dejó al descubierto las zonas más dolorosas de un debate que sigue abierto.

“Rezo a ver si a último momento dice ‘me arrepiento’: quiero que viva, pero lo voy a respetar”