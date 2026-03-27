Denuncia y clausura de un maternal por presunto maltrato infantil

Tras denuncias por presunto maltrato infantil un jardín maternal de Berisso fue clausurado. De acuerdo con los relatos, varios chiquitos que asistían al lugar, situado calle 28 entre Montevideo y 173, en ocasiones salieron con golpes en el cuerpo y habrían sido sometidos a distintas situaciones de violencia con secuelas evidentes.

Según una de las madres que encabezó la demanda se trata de la institución “Mis Manitos”, que “no está habilitada” para la función pedagógica con niños ni para el cuidado de estos.

También se indicó que el supuesto jardín tampoco contaba con personal docente a excepción de apenas una trabajadora.

Todo derivó en la clausura del lugar y las familias apuntan a los propietarios por “quitar la faja correspondiente”.

Al parecer, se presentó una denuncia ante la Municipalidad de Berisso, el 27 de febrero, realizada por la mamá de una nena de 5 meses. La mujer relató que al retirar a su hija del supuesto jardín, el 12 de ese mes, se la dieron con un golpe en la frente y nunca llamaron a una ambulancia para que le brindaran asistencia médica y la revisen.

A partir de ese hecho “los padres de la niña tuvieron que llevarla por cuenta propia a la guardia de una clínica, donde quedó internada para revisión”, se informó. “Nadie se hizo responsable de la situación”, agregaron las fuentes y dijeron que “por este suceso se supo la falta de cobertura médica y por eso no existió un llamado a la ambulancia ni el traslado”.

Además de cuestionar ese proceder, la mamá sostuvo que al día siguiente se reunió con la directora del Jardín “para aclarar lo ocurrido”, al tiempo que le solicitó cobertura médica, seguro y habilitación del establecimiento. Pero la sorpresa fue enorme puesto que la directiva “sólo presentó una póliza del seguro vencida y no contaba con cobertura médica vigente”.

En la presentación municipal, con vistas a la clausura del lugar por las irregularidades manifiestas, se solicitó “que se investigue el caso y se tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad y bienestar de los niños que asisten a este establecimiento”.

Fuentes consultadas por este diario indicaron que la denuncia transita por una instancia civil en cuanto se trata de un planteo por “negligencia”. El caso estalló y habría otra denuncia que se encaminaría hacia el fuero penal.

OTRO PLANTEO

Al parecer, no fue esa la única presentación contra el maternal que funciona en la calle 28. La mamá de un bebé que ahora tiene 20 meses también elevó un pedido a la Comuna berissense en el que relató que a su hijo “le tiraban agua dentro de la boca poniendo su cabeza debajo de la canilla, sacudiéndolo para que no llore más”. En su descripción dijo que a su hijo “lo sometían para cambiarle el pañal”, “lo discriminaban por no caminar”, “lo dejaban a un lado en la sala de los bebés” y “no lo dejaban participar de las actividades que realizaban sus compañeros”.

También resaltó que varias veces lo encontró a la salida “con golpes en el cuerpo “ y que “nunca me respondieron los mensajes cuando les preguntaba” sobre esas situaciones. “Salió golpeado en 5 ocasiones y nunca supieron explicar cómo ocurrió”, sostuvo.

Consultada por EL DIA, la mujer afirmó que su hijo estuvo casi cinco meses en la institución -de septiembre a enero- a pesar de que había realizado el pago por seis meses y que “fueron reiterados los abusos que sufrió y él quedó con muchos ataques de pánico”.

La mamá que avanza con la denuncia penal aseguró que “nunca me entregaron ni una factura de los pagos que realicé por los seis meses” y apuntó contra la directora al señalar que “no sólo nunca me dio respuestas por los abusos que sufrió mi hijo” sino que “tampoco tiene título habilitante para estar a cargo del cuidado de niños”. “Me dijo que mis preocupaciones no eran importantes y que las cosas que yo le decía no pasaban en el jardín”, comentó.

ANTECEDENTES

Por otro lado, reparó en que “el establecimiento estuvo clausurado en 2025 y si bien la dueña devolvió el dinero jamás dio una explicación sobre la situación. Otros padres plantearon que no abona la luz ni gas, que no tiene seguro médico para los chicos por cualquier inconveniente que tengan”.

En el marco de la denuncia se solicita investigar una serie de puntos que aportaron personas que conocen la institución en cuanto a situaciones de maltrato infantil e irregularidades sobre su funcionamiento. En esa línea, enumeraron: “Llanto prolongado de niños sin que se les brindara contención y con indicaciones explícitas de no alzarlos ni calmarlos”; “aislamiento en salas separadas sin acompañamiento de adultos”; “expresiones verbales descalificantes y ofensivas dirigidas a los niños, así como tratos inapropiados delante de otros nenes” y “falta de condiciones adecuadas en el espacio físico para cuidado y bienestar infantil”.