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La Ciudad |Informe anual de la defensoría ciudadana

Arbolado, agua y el 147, en el podio de las quejas

Los vecinos reclaman por falta de respuesta en las oficinas a cargo de los servicios. También aparecen pedidos por cortes de luz

Arbolado, agua y el 147, en el podio de las quejas

Un ejemplar peligrosamente inclinado. temor en 3 entre 53 y 54/ d. alday

27 de Marzo de 2026 | 02:37
Edición impresa

Un informe revela que durante el último año, la Defensoría Ciudadana de La Plata, inició más de 650 reclamos. El arbolado público y las severas fallas en el suministro de agua de la empresa ABSA lideran ampliamente las quejas de los vecinos.

Además, el balance advierte sobre las demoras en la línea de atención municipal 147 y expone la alarmante falta de presupuesto propio a casi 35 años de su creación.

La Defensoría Ciudadana de La Plata presentó formalmente su Informe Anual de Gestión, un documento que abarca el trabajo institucional realizado desde enero hasta diciembre de 2025. El texto se convierte en una radiografía de las problemáticas diarias que padecen los vecinos, situándose en una ciudad que, según advierte enfáticamente el organismo, posee en la actualidad una mayoría de población vulnerable y donde coexisten más de 260 asentamientos.

A lo largo del primer año de la nueva gestión, encabezada por Luciana Bártoli, la institución registró más de 650 reclamos iniciados, lo que derivó en la elaboración de unas 425 notas formales y en la gestión de más de 100 reclamos solucionados, aseguran en el trabajo presentado.

Los vecinos reclamaron sistemáticamente la extracción o el encauzamiento de raíces, dado que su crecimiento descontrolado rompe las veredas, destruye caños de agua y obstruye peligrosamente los desagües.

Al respecto, el informe subraya que el área municipal de Espacios Verdes “cuenta con una demanda que hoy no está pudiendo resolver, acumulando quejas durante meses”.

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En el podio de los reclamos vinculados a los servicios públicos, la empresa ABSA encabeza indiscutidamente la lista debido a la falta total de suministro, la baja presión y las calles anegadas por cloacas desbordadas. Le sigue de cerca Edelap, producto de los cortes de energía, problemas de facturación y postes de luz con inminente riesgo de caída. Según la Defensoría, “el nivel de resolución cercano al 90% de los casos”.

Además de los servicios, del total de notas cursadas, 84 se dirigieron a las Delegaciones municipales, 67 a Alumbrado Público, 42 a Control Urbano y 40 a Planeamiento, demostrando así la amplia variedad de las demandas barriales”, se detalló.

Uno de los puntos más críticos del informe recae en la dura advertencia sobre el funcionamiento del Sistema Único de Atención Vecinal, conocido popularmente por la línea 147. Según el documento oficial, los platenses sufren una espera de al menos 10 minutos para ser atendidos telefónicamente, a lo que se suman cortes de llamada que obligan a reiniciar el proceso.

Peor aún, una vez ingresado el trámite, los expedientes suelen perderse en una maraña administrativa porque el Municipio carece de un sistema único de expedientes o un tablero de seguimiento unificado.

Esa fragmentación provoca que los vecinos esperen desde dos semanas hasta un año sin obtener soluciones, empujándolos a buscar asistencia en la Defensoría, presentándose hartos y desesperanzados.

“La falta de respuesta genera bronca”, reflexiona Bártoli, exigiendo procesos más transparentes.

Asimismo, la Defensoría intervino activamente en conflictos entre vecinos, derivando 30 de estos complejos casos a espacios como Mediación Comunitaria o Defensa del Consumidor.

En un dato por demás llamativo, también comenzaron a recibir numerosas consultas vía WhatsApp de personas privadas de su libertad alojadas en penales y comisarías. Para darles curso, la dependencia articuló un protocolo de actuación directo con la Comisión Provincial por la Memoria.

PRESUPUESTO

La Defensoría atraviesa una situación estructural precaria. A punto de cumplir 35 años de historia, el área denuncia que aún hoy mantiene “presupuesto cero”.

Las tareas diarias se sostienen con un limitado equipo conformado por apenas seis personas, un staff que resulta a las claras insuficiente para abarcar la enorme complejidad de la capital bonaerense.

Hoy reciben a los vecinos en un inmueble alquilado que presenta serios deterioros naturales, no tiene gas para calefaccionar durante el invierno y carece de rampas, volviéndolo inaccesible para las personas con movilidad reducida.

De cara al año 2026, año de su trigésimo quinto aniversario, planean desplegar fuertemente en el territorio el programa “La Defensoría en tu Barrio”. En conjunto con la Arquidiócesis y un grupo de jóvenes voluntarios, llevarán adelante dos salidas semanales a las localidades periféricas para escuchar de primera mano a quienes no pueden viajar al centro.

El 46% de los reclamos se realiza vía WhatsApp.

 

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