Tras un verano a oscuras: más de mil cortes y sólo 2 días bajo la lupa

Durante el verano, se registraron interrupciones diarios en el servicio de energía / Demian Alday

Más de mil cortes de luz afectaron a usuarios de Edelap durante el verano, motivo por el cual el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (Oceba) decidió abrir un sumario a la empresa distribuidora. Sin embargo, lejos de lo que podría suponerse, la investigación se limita únicamente a lo ocurrido los días 2 y 3 de febrero, cuando se registró el pico de interrupciones, dejando por fuera el resto de las jornadas.

“Las contingencias registradas en esos días (2 y 3 de febrero) provocaron interrupciones del servicio que alcanzaron a más de 17 mil usuarios en el primer evento, con duraciones que en algunos casos superaron las 20 horas, mientras que el segundo evento afectó a más de 15 mil usuarios, con cortes que se extendieron por más de seis horas”, se argumentó desde el Oceba sobre los motivos que los llevaron a iniciar la investigación.

Se trata de cifras considerablemente menores a las informadas por la Subsecretaría de Energía a este diario. En su relevamiento de los cortes del verano, señalaron que el 2 de febrero hubo unos 40 mil usuarios afectados, más de 90 mil el día 3 y más de 140 mil el 4.

Según ese mismo informe, entre el 1° de diciembre de 2025 y el 5 de febrero de este año se registraron 1.142 cortes. Los cortes no pararon hasta estos últimos días, según las quejas que recibe este diario.

Cabe aclarar que no todos ocurrieron en La Plata, ya que el área de concesión de Edelap alcanza a unos 400 mil usuarios en la región, incluyendo Berisso, Ensenada, Magdalena, Brandsen y Punta Indio.

En ese marco otras de las jornadas con más usuarios damnificados fueron el 15 de enero con unos 90 mil medidores afectados y el 13 del mismo mes con casi 80 mil.

No obstante, estos episodios no serán contemplados en la investigación del organismo. Ante la consulta sobre por qué no se analizan todos los cortes del verano no se brindó respuesta.

Desde Oceba se apuntó que el sumario ya está en marcha y que Edelap se encuentra en plazo para presentar su descargo. Además, se indicó que “los desvíos derivados de dichos eventos se verán reflejados en la declaración correspondiente al primer semestre de 2026, a presentarse en julio del corriente año”.

Posibles sanciones

La incógnita ahora es qué implicaría una eventual sanción a Edelap y quiénes resultarían beneficiados. Es que al momento del corte masivo que está siendo investigado, muchos usuarios se preguntaron si las facturas incluirían algún tipo de descuento por las horas sin suministro. Sin embargo, al recibirlas, comprobaron que no fue así.

En ese momento se le consultó al Oceba sobre si era posible implementar algún tipo de compensación económica para los usuarios, pero la respuesta fue que “la normativa de compensación económica a los usuarios funciona a nivel nacional (ENRE), en Provincia no existe en el contrato de concesión esa posibilidad”.

Pero en el Subanexo D del contrato de concesión publicado en la web del organismo dice lo contrario: “Para los casos de incumplimientos a las exigencias especificadas en el punto 4 ‘calidad del servicio comercial’, el distribuidor bajo el régimen de penalizaciones abonará a los usuarios directamente las multas, como un crédito en la próxima factura emitida”.

Ante esta dicotomía, este diario preguntó nuevamente al organismo que reconoció que sí, que efectivamente “ante incumplimientos en los parámetros mínimos de calidad de producto técnico y de servicio técnico establecidos en el Contrato de Concesión, las penalizaciones deben ser acreditadas a los usuarios por los distribuidores con posterioridad al cierre del semestre de control correspondiente”.

Pero antes de que los damnificados se pongan a festejar o contar antes de tiempo una posible compensación hay un punto clave a tener en cuenta: el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos postergó momentáneamente el cobro de las penalizaciones.

Según una resolución publicada en el Boletín Oficial el 18 de septiembre de 2025, se dispuso “la postergación del pago de las penalizaciones por apartamientos a los límites admisibles en la calidad del producto técnico y del servicio técnico” para todas las distribuidoras provinciales y municipales, incluida Edelap.

La medida rige desde el semestre correspondiente a junio de 2017 y se mantendrá hasta la implementación del primer cuadro tarifario resultante de la Revisión Tarifaria Integral (RTI), proceso que actualmente se encuentra en su segunda etapa.

En este escenario avanza la investigación por el apagón que afectó a miles de usuarios durante los primeros días de febrero.

Mientras se definen responsabilidades y eventuales sanciones, los damnificados, por ahora, no recibirán compensaciones concretas en sus boletas.