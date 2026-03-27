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Policiales |El tránsito vehicular sigue fuera de control

Accidentes e insultos en otra jornada a puro caos

En 118 y 63, un incidente vial generó un cruce verbal. Más choques en 65 y 29 y en 44 y 200. Demoras por un siniestro en la Autopista

Accidentes e insultos en otra jornada a puro caos

El auto y la moto que chocaron en la Autopista La Plata-Bs.As. / EL DIA

27 de Marzo de 2026 | 03:13
Edición impresa

El tránsito vehicular en nuestra ciudad continúa evidenciando un imprudente accionar de conductores, de peatones y una alarmante falta de apego a normas básicas en materia vial.

En ese contexto, ayer hubo una nueva muestra del descontrol que se observa en varias calles platenses, que a diario suma maniobras azarosas, exceso de velocidad y el cruce de vehículos -en muchos casos repartidores en motos- con el semáforo en rojo.

Varias de estas situaciones derivan en un saldo con personas heridas y hasta fallecidas, por choques entre vehículos o peatones atropellados.

En otros, simplemente, con daños en las carrocerías de los rodados involucrados en esta clase de siniestros.

Pero lo más preocupante es que, año tras año, las estadísticas arrojan una inquietante cantidad de vidas que se pierden por accidentes de tránsito.

Por caso, en lo que va del 2026, ya murieron 16 personas en la Región, de las cuales 13 corresponden a La Plata, 2 a Berisso y la restante a Punta Lara.

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MALA MANIOBRA Y UNA AMENAZA

Un automovilista denunció ayer que fue “insultado y amenazado de muerte” por el conductor de otro auto, en plena marcha, en las calles 118 y 63, del barrio El Mondongo.

Según expuso el hombre intimidado consiguió filmar con su celular parte de la secuencia, en otra riesgosa circunstancia.

En base a lo que dio a conocer, le tocó bocina al otro automovilista porque “salió de golpe” y se vio sorprendido por la imprudente maniobra.

Pero el otro conductor se enojó por el bocinazo y en medio de insultos y reproches, le dijo al que le tocó bocina, sin detener su marcha: “¿Querés que te pegue un balazo, la c... de tu madre?”, aseguró el denunciante.

No fue el único improperio que le lanzó mientras se alejaba del lugar, porque también, como quedó registrado en el video grabado, le gritó “Cagón, p..., cagón...”.

SIN FRENO

Uno de los accidentes de tránsito de ayer se produjo en las calles 44 y 200, en horas del mediodía, cuando impactaron entre sí dos autos. un Volkswagen Bora y un Renault Fluence.

Si bien oficialmente se indicó que no hubo heridos de gravedad, el incidente provocó severos daños materiales en esos vehículos y una demora importante en la circulación de automotores por el lugar.

Otro percance de tránsito ocurrió en la esquina de 65 y 29, donde una persona resultó con lesiones que motivaron que sea convocada una ambulancia, que trasladó luego a la víctima a un centro asistencial.

Y en el kilómetro 50,5 de la Autopista La Plata-Buenos Aires, a la altura del Arroyo El Gato, un motociclista sufrió golpes tras una colisión con un auto.

 

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