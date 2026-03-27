La causa por Emilia Uscamayta Curi suma un nuevo capítulo en Casación

A casi una década de la muerte de Emilia Uscamayta Curi, el expediente judicial vuelve a moverse y suma un nuevo capítulo en una trama atravesada por demoras, discusiones técnicas y un reclamo que no se apaga. La familia de la joven decidió llevar el caso hasta la instancia de Casación en un intento por revertir el cierre de la causa contra el excomisario y exfuncionario municipal Daniel Piqué.

El foco está puesto en ese tramo del expediente, que nunca llegó a juicio. Según sostienen los abogados de la querella, el proceso tuvo un recorrido complejo que terminó con la declaración de prescripción, una resolución que dejó sin efecto la posibilidad de avanzar penalmente contra el exfuncionario.

La causa había quedado radicada en diciembre de 2023 en el Juzgado Correccional N°5 de La Plata, a cargo del juez Diego Tatarsky. Allí, la defensa de Piqué planteó que el paso del tiempo había extinguido la acción penal. Ese punto abrió una discusión central: si los plazos debían considerarse cumplidos o si, por distintas circunstancias del proceso, correspondía entender que habían sido interrumpidos o suspendidos.

Entre los argumentos de la familia, se destacó la excusación de fiscales que habían tenido algún tipo de vínculo con el imputado, lo que -según plantearon- debía impactar en el cómputo de la prescripción. Sin embargo, en septiembre de 2024 el magistrado hizo lugar al planteo de la defensa y dio por cerrada la causa.

Lejos de quedar allí, la disputa continuó en instancias superiores. La familia apeló la decisión, pero el recurso fue rechazado por extemporáneo. Según denunciaron, el plazo fue calculado a partir de una notificación electrónica, sin contemplar cuándo fueron efectivamente notificados como particular damnificado.

El trasfondo de esta historia se remonta a la madrugada del 1° de enero de 2016. Emilia, de 26 años, murió ahogada en una quinta de Melchor Romero durante una fiesta de fin de año que no contaba con habilitación ni condiciones mínimas de seguridad.