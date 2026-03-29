Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |IMPRESIONES

Ocurrencias: Un amor condenado

Ocurrencias: Un amor condenado

Alejandro Castañeda
Alejandro Castañeda

29 de Marzo de 2026 | 03:44
Edición impresa

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Salta condenó a Gustavo Joaquín Tolaba y a su pareja, la modelo y ex Miss Oran Martina Oliva como coautores de tráfico de estupefacientes. Las juezas María Alejandra Cataldi, Marta Liliana Snopek y Gabriela Elisa Catalán impusieron a Tolaba 10 años de prisión efectiva (por reincidencia) y a Oliva siete años en modalidad domiciliaria, en un fallo que desarma las defensas basadas en la supuesta ingenuidad, el “rol secundario” y la alegada motivación sentimental de la imputada, que decía ignorar lo que tan bien conocía y manejaba.

El defensor quiso hacer creer que el amor que sentía por Gustavo era tan grande, que podía con ella; que Martina lo acompañaba en algunos viajes para que no viajara solo, subrayando que es una mujer exitosa y emprendedora, que había cometido el “error” de enamorarse de Tolaba.

Agregó Ríos –una vez más- que su asistida había actuado solo como una “mujer enamorada”, pero el tribunal rechazó de pleno esa estrategia, detallando que Oliva desempeñaba tareas clave en el entramado de ese tráfico espeso.

Las magistradas afirmaron en la sentencia que el contenido “de la defensa de Oliva en cuanto a que era una mujer enamorada y a que su presencia y/o actividad junto a Tolaba fue por amor, merece una consideración especial. Reducir el comportamiento delictual de una mujer a que fue realizado por amor, sería propio de una sociedad patriarcal, machista y estereotipada, modelo de comunidad o sociedad que esperamos esté siendo superado, donde a la mujer se le asignan conductas y roles siempre sometidos a la voluntad del varón. Es un argumento para una novela que desconoce el empoderamiento de la mujer, arraigado y aumentado en estos años”.

Semanas atrás escribimos sobre unos amores delatores. Y contamos cómo Mencho, el super narco mexicano, que estaba bien escondido y bien custodiado, al final cayó muerto por darse el gusto de pasar una noche con su amante, vigilada o infiltrada.

Ahora, en nombre del amor, la ex Miss Oran, había dejado la corona y las pasarelas para dedicarse, junto a su pareja, a traficar droga.

LE PUEDE INTERESAR

Forestación urbana: las urgencias de un patrimonio postergado

LE PUEDE INTERESAR

Alertan por escasez de vacunas para la campaña antigripal

En el juicio, por supuesto ella pretendió zafar culpando a su metejón por haberla metido en un escenario tenebroso. Pero la estudiada incredulidad de esta muchacha, no resistió el menor análisis.

Las pruebas la expusieron como una traficante diestra y decidida, que manejaba todos los rincones de este negocio y que tenía poder y mando en esta proveeduría de urgencias y escondites.

Fingir ser una encariñada fanática para enmascarar una conducta delincuencial, es lo que las juezas –que en la vida y en la profesión habrán aprendido mucho sobre el amor y la mentira- consideraron a la hora de dictar sentencia.

Vanos fueron los esfuerzos de ella por culpabilizar a ese amorío. Su abogado defensor buscó siempre un atajo romántico para enternecer a un jurado que dejó en claro que el amor por un hombre no justifica un delito y que por más enamorada que esté, nadie va a arriesgarse a terminar en la cárcel para lograr que el encanto de la pareja no desfallezca.

Las pruebas la expusieron como una traficante diestra y decidida, que manejaba todos los rincones de esta proveeduría de urgencias y escondites

“Reducir el comportamiento delictual de una mujer a que fue realizado por amor, sería propio de una sociedad patriarcal y machista”

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Activan el alerta amarillo por fuertes tormentas en La Plata

"Cayó la banda del dron” el clan que operaba desde un country a la vera de la Autopista La Plata

Sin techo: la última semana, la nafta aumentó todos los días y en marzo hay petroleras que ya remarcaron más de 20%

“Te vamos a cortar los dedos”: otro asalto que metió miedo en La Plata

Oportunidades laborales en La Plata: mirá GRATIS los clasificados de empleos publicados en EL DIA

Salió el cronograma de pagos en la Provincia: al final, ¿cuándo cobran los docentes tras pedir adelantar la fecha?
+ Leidas

Desalojaron a fans de BTS que acampaban en el Estadio Único a seis meses de los shows

Escenario complejo, el espejo brasileño y movidas libertarias con impacto bonaerense

A Cusco FC, rival de Estudiantes en Libertadores le “soplaron” el técnico

Una platense eligió un trabajo tabú y se convirtió en tanatopractora en España

Los hutíes, en la guerra: lanzaron misiles a Israel

Alertan por escasez de vacunas para la campaña antigripal

Antes que las paredes: lo que hay que invertir por el terreno

La tormenta que le robó el agua a Marte
Últimas noticias de La Ciudad

Una platense eligió un trabajo tabú y se convirtió en tanatopractora en España

Sueldos: el cobro atrasado por los feriados complica más al bolsillo

Desalojaron a fans de BTS que acampaban en el Estadio Único a seis meses de los shows

En Villa Elisa los vecinos piden un semáforo para un cruce peligroso
Espectáculos
Parece que somos "apenas" ciudadanos
La platense Mavinga fue contundente: qué le pidió a Carmiña para perdonarla en Gran Hermano
Anuncio en vivo de Chano: Tan Biónica cerrará su gira 2026 en La Plata
Quién fue James Tolkan, el actor de Volver al futuro y Top Gun que murió a los 94 años
La desesperación de un famoso rockero por el alquiler: "No tiene donde ir"
Deportes
Lionel Scaloni define los últimos lugares
“Cuando bajamos un poquito se complica”
Quién es Herrera, el juez para el debut copero
A Cusco FC, rival de Estudiantes en Libertadores le “soplaron” el técnico
Jornada agridulce para las Juveniles albirrojas
Información General
Cuando el pronóstico dice 20% y termina lloviendo: la explicación
Un temporal feroz azotó parte de Córdoba
La situación “contradictoria” de la agrimensura: pese al impacto de la economía, faltan profesionales
"Cuando se trata de la relación entre padres e hijos, la verdad no puede quedar bajo sospecha"
Denunciar “porque sí” en el matrimonio podría costar hasta 10 años de cárcel
Policiales
Informe bajo sospecha: perito platense con pedido de indagatoria
El robo de motos, un delito que anda sobre ruedas en la Ciudad
¿Un menor de 12 años baleado por su primo de 14?
Movimientos en la causa por el caso de la tortilla
El escándalo que salpica a un “influencer rural”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla