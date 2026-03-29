Ocurrencias: Un amor condenado

Afirman que la inflación de marzo podría ser superior al 3 por ciento
Antes que las paredes: lo que hay que invertir por el terreno
Escenario complejo, el espejo brasileño y movidas libertarias con impacto bonaerense
Cuando el pronóstico dice 20% y termina lloviendo: la explicación
Forestación urbana: las urgencias de un patrimonio postergado
Argentina tiene todavía litigios pendientes por unos U$S10.000 millones
Un ministro de Kicillof calificó de “perturbado mental” al Presidente
El amigo periodista de Adorni, con medidas “urgentes” de restricción
Informe bajo sospecha: perito platense con pedido de indagatoria
Vigilia por Malvinas y la incómoda coincidencia con la vice Villarruel
Otro salvataje que llegó del Norte para el Gobierno, en medio de los escándalos
En febrero los argentinos compraron casi 2.400 millones de dólares
Una platense eligió un trabajo tabú y se convirtió en tanatopractora en España
Sueldos: el cobro atrasado por los feriados complica más al bolsillo
Desalojaron a fans de BTS que acampaban en el Estadio Único a seis meses de los shows
En Villa Elisa los vecinos piden un semáforo para un cruce peligroso
Amenities y expensas: el confort puede subir los gastos hasta un 45%
Reclaman mejoras en las calles 610 y 615 entre Barrio Aeropuerto y 31
El grupo Tan Biónica cierra su gira en La Plata con un “show diferente”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Alejandro Castañeda
Alejandro Castañeda
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Salta condenó a Gustavo Joaquín Tolaba y a su pareja, la modelo y ex Miss Oran Martina Oliva como coautores de tráfico de estupefacientes. Las juezas María Alejandra Cataldi, Marta Liliana Snopek y Gabriela Elisa Catalán impusieron a Tolaba 10 años de prisión efectiva (por reincidencia) y a Oliva siete años en modalidad domiciliaria, en un fallo que desarma las defensas basadas en la supuesta ingenuidad, el “rol secundario” y la alegada motivación sentimental de la imputada, que decía ignorar lo que tan bien conocía y manejaba.
El defensor quiso hacer creer que el amor que sentía por Gustavo era tan grande, que podía con ella; que Martina lo acompañaba en algunos viajes para que no viajara solo, subrayando que es una mujer exitosa y emprendedora, que había cometido el “error” de enamorarse de Tolaba.
Agregó Ríos –una vez más- que su asistida había actuado solo como una “mujer enamorada”, pero el tribunal rechazó de pleno esa estrategia, detallando que Oliva desempeñaba tareas clave en el entramado de ese tráfico espeso.
Las magistradas afirmaron en la sentencia que el contenido “de la defensa de Oliva en cuanto a que era una mujer enamorada y a que su presencia y/o actividad junto a Tolaba fue por amor, merece una consideración especial. Reducir el comportamiento delictual de una mujer a que fue realizado por amor, sería propio de una sociedad patriarcal, machista y estereotipada, modelo de comunidad o sociedad que esperamos esté siendo superado, donde a la mujer se le asignan conductas y roles siempre sometidos a la voluntad del varón. Es un argumento para una novela que desconoce el empoderamiento de la mujer, arraigado y aumentado en estos años”.
Semanas atrás escribimos sobre unos amores delatores. Y contamos cómo Mencho, el super narco mexicano, que estaba bien escondido y bien custodiado, al final cayó muerto por darse el gusto de pasar una noche con su amante, vigilada o infiltrada.
Ahora, en nombre del amor, la ex Miss Oran, había dejado la corona y las pasarelas para dedicarse, junto a su pareja, a traficar droga.
LE PUEDE INTERESAR
Forestación urbana: las urgencias de un patrimonio postergado
LE PUEDE INTERESAR
Alertan por escasez de vacunas para la campaña antigripal
En el juicio, por supuesto ella pretendió zafar culpando a su metejón por haberla metido en un escenario tenebroso. Pero la estudiada incredulidad de esta muchacha, no resistió el menor análisis.
Las pruebas la expusieron como una traficante diestra y decidida, que manejaba todos los rincones de este negocio y que tenía poder y mando en esta proveeduría de urgencias y escondites.
Fingir ser una encariñada fanática para enmascarar una conducta delincuencial, es lo que las juezas –que en la vida y en la profesión habrán aprendido mucho sobre el amor y la mentira- consideraron a la hora de dictar sentencia.
Vanos fueron los esfuerzos de ella por culpabilizar a ese amorío. Su abogado defensor buscó siempre un atajo romántico para enternecer a un jurado que dejó en claro que el amor por un hombre no justifica un delito y que por más enamorada que esté, nadie va a arriesgarse a terminar en la cárcel para lograr que el encanto de la pareja no desfallezca.
Las pruebas la expusieron como una traficante diestra y decidida, que manejaba todos los rincones de esta proveeduría de urgencias y escondites
“Reducir el comportamiento delictual de una mujer a que fue realizado por amor, sería propio de una sociedad patriarcal y machista”
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí