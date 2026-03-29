En Villa Elisa los vecinos piden un semáforo para un cruce peligroso

En el cruce de centenario y 46 se registraron varios accidentes/ El Dia

Los vecinos de Villa Elisa denuncian que el cruce de Camino Centenario y calle 46 se vuelve cada vez más peligroso para transitar y reclaman la instalación de un semáforo.

La intersección vial está situada a cuatro cuadras de la avenida Arana y a dos de la plaza Castells (51 y Camino Centenario), donde se encuentra uno de los tres cruces con semáforo de la zona. Otro está a pocos metros de Arana, sobre calle 44, una vía muy utilizada por quienes regresan desde la Autopista Buenos Aires–La Plata para tomar el Camino Centenario.

En horas pico, este semáforo registra largas filas de vehículos para cruzar, lo que llevó a muchos automovilistas a optar por la calle 46 como alternativa.

Los vecinos aseguran que, por el tránsito intenso, el cruce se volvió muy peligroso y ya se registraron accidentes, incluso con víctimas fatales.

Ana Carla, que vive a dos cuadras, contó que debido al alto riego del lugar “mis hijos saben que, aunque es el paso más cercano, para cruzar en bicicleta deben ir al semáforo de la plaza o al puente peatonal de Arana por seguridad”. Además, advirtió que el riesgo aumenta en horas pico: “Incluso al circular en auto, se vuelve particularmente peligroso tanto para peatones y ciclistas como para los propios conductores”.

En otros casos, vecinos que se mueven en auto dejaron de pasar por el lugar. María, que antes cruzaba a diario para ir a trabajar a City Bell, señaló: “Me voy al semáforo de calle 44, aunque se hagan filas largas, porque es más seguro”.

El problema también afecta a los peatones. “Estoy todos los días 20 minutos por reloj para cruzar el Centenario”, afirmó Valentina, quien pasa por la zona para ir a trabajar. En la misma situación, hay otros vecinos que toman el micro en la parada situada a escasos metros.

“Hay dos dársenas para girar hacia ambos lados de la calle 46 desde Centenario y en ninguna parte del cruce hay semáforo ni senda peatonal. Es un peligro. Hace falta de manera urgente semáforos y buena señalización”, aseguró.