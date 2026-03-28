Uno por uno

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Lucas Finochio
lfinochio@eldia.com

28 de Marzo de 2026 | 03:26
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Enzo Fernández (8)

Jugó tan solo 45 minutos, pero fue el tiempo necesario para convertirse en la figura del equipo. Parado en el eje central del campo de juego, habilitó a sus compañeros con pelotas que saltaron líneas. Además estuvo movedizo en ataque y con presencia en el área, de esa manera llegó al gol, tanto que inició él desde mitad de terreno.

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González y Acuña no gravitaron por la banda izquierda (5)

Con poco peso sobre el andarivel izquierdo, Acuña y González no sobresalieron ante un rival inferior, que sin embargo, les generó malestares con llegadas desde sus respectivos lugares.

Sobrio arbitraje pero con pequeñas interrupciones (5)

Correcto arbitraje del paraguayo Derlis López, que buscó llevar el partido a rienda corta. Tuvo algunos fallos de apreciación, y cortó el ritmo de juego en momentos cruciales.

 

E. MARTÍNEZ (6) Poca responsabilidad en el gol del rival. A excepción de eso, las veces que lo probaron respondió bien.

NAHUEL MOLINA (6) Encontró espacios para proyectarse. Asistió en el primer gol.

CRISTIAN ROMERO (5) No tuvo grandes sobresaltos en los ataques rivales. Sufrió de más en el complemento.

MARCOS SENESI (6) Al igual que Cuti, no tuvo inconvenientes. Mantuvo un rendimiento regular.

MARCOS ACUÑA (5) Poca participación, no pesó en el juego, con un nivel similar al de los últimos con River, no gravitó.

NICOLÁS PAZ (7) Gran despliegue en la recuperación del balón, y en la faceta ofensiva.

A. MAC ALLISTER (6) Se paró bien en mitad de cancha, asociándose permanentemente con sus compañeros.

ENZO FERNÁNDEZ (8) Activó el modo atacante, pisando el área, así llegó al gol. Además se paró en el eje central, habilitó rompiendo líneas.

N. GONZÁLEZ (5) Buenos despegues por la banda izquierda. Fue de mayor a menor, se apagó en el final del primer tiempo.

JULIÁN ÁLVAREZ (6) Movilidad y cambios de ritmo. Tuvo un tiro que se fue desviado.

THIAGO ALMADA (6) Aportó dinámica y genero espacios para con su conducción, gambeteando en velocidad. I

NGRESARON

LIONEL MESSI (6) Si bien tuvo presencias esporádicas, las intervenciones que realizó fueron claves. Tuvo un tiro a arco.

RODRIGO DE PAUL (5) Ingreso irregular. Fue notorio que no está al cien físicamente.

F. MASTANTUONO (5) Tuvo algunos chispazos desequilibrantes. Sin embargo, tuvo algunas pérdidas de balón.

GIULIANO SIMEONE (5) Buena presión para lograr errores forzados del rival. Perdió la marca en el gol de Mauritania.

AGUSTÍN GIAY (6) Cumplió el sueño del pibe, debutó y estuvo a la altura, pese al nivel del rival.

GABRIEL ROJAS (6) Buenos desbordes, mostró un mejor nivel que Acuña.

E. PALACIOS (-) Tocó pocos balones en los minutos jugados.

JUAN M. LÓPEZ (-) Tiene hambre de gol y de ganarse un lugar en la lista mundialista. Tuvo una buena performance.

PROMEDIO 5,70

 

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