Una práctica de fútbol que no confirmó los once

A nueve días de un partido trascendental como el que el Lobo jugará frente a Huracán el domingo 5 de abril a las 15.30 en el Bosque, Fernando Zaniratto cerró la semana de entrenamientos con un práctica de fútbol formal en Estancia Chica.

Lucas Castro e Ignacio Miramón fueron las buenas noticias de la semana, ya que ambos están recuperados de sendas lesiones. De todos modos, mientras el Pata fue titular en el ensayo, Nacho Miramón no fue exigido ya que fue reservado para hacer fútbol la semana próxima, aunque asoma como el seguro reemplazante del suspendido Augusto Max.

Por eso, Pablo Aguiar fue el volante central del equipo, mientras Castro y Nicolás Barros Schelotto se movieron como mediocampistas interiores, ya que Zaniratto respetó el esquema táctico de los últimos partidos.

Además del ingreso de Castro por Max, la otra variante fue la presencia en el equipo de Bautista Barros Schelotto, quien reemplazó a Alexis Steimbach, suspendido -al igual que Max- por haber llegado al límite de las cinco amonestaciones.

En defensa -bajo la lupa en los últimos partidos por las fallas en la marca de la pelota quieta- Gonzalo Errecalde, que debutó en la máxima categoría en el compromiso en Tucumán, conservó el lugar entre los once, lugar al que aspiran tanto Renzo Giampaoli (siempre titular en el ciclo Zaniratto hasta el juego ante Atlético) como Germán Conti, ya recuperado de una lesión que le impidió jugar durante todo el torneo.

En cuanto al arco, al igual que en el encuentro en Tucumán estuvo Máximo Cabrera bajo los tres palos, ya que Nelson Insfrán y Julián Kadijevic continúan recuperándose de sus lesiones. De todos modos, se espera que el Mono no tenga inconvenientes en ser de la partida en el compromiso frente al Globo.

El equipo que probó Zaniratto en la práctica de fútbol ante los suplentes en Abasto formó con Máximo Cabrera; Bautista Barros Schelotto, Gonzalo Errecalde, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Lucas Castro, Pablo Aguiar, Nicolás Barros Schelotto; Ignacio Fernández, Marcelo Torres, Manuel Panaro.