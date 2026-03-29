Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Reporte del banco central

En febrero los argentinos compraron casi 2.400 millones de dólares

En febrero los argentinos compraron casi 2.400 millones de dólares
29 de Marzo de 2026 | 02:36
Edición impresa

El Banco Central difundió el informe de la evolución del mercado de cambios y balance cambiario. El reporte arrojó que las personas compraron dólares por U$S2.368 millones y vendieron U$S280 millones en los bancos durante febrero.

En el acumulado del primer bimestre del año, la dolarización de los individuos en los bancos ascendió a U$S4.981 millones brutos.

En cuanto a la cantidad de clientes que operaron en cambios en las entidades financieras, 1,5 millones de individuos hicieron compras y 718.000 vendieron dólares.

En comparación con el mes previo, cayeron tanto las operaciones realizadas como los montos. En febrero hubo 100.000 compradores (-6,7% ) y 12.000 vendedores (-16,4%) menos que en enero. El monto mensual de compras brutas, por su parte, bajó 9,4% en el mes.

Teniendo en cuenta las operaciones de billetes y otras transacciones, el BCRA señaló que las “Personas humanas” realizaron compras netas de moneda extranjera por U$S2.552 millones, principalmente de billetes sin fines específicos (para atesoramiento) por U$S1.954 millones

La publicación del BCRA destacó que parte de los fondos adquiridos y registrados en la cuenta billetes quedaron depositados en cuentas locales o pueden ser utilizados para cancelar consumos en moneda extranjera con tarjetas.

LE PUEDE INTERESAR

Los votos a favor y en contra de la expropiación

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Una estrategia “insuficiente” del Gobierno para darle fin

Por lo tanto, recalcó que no necesariamente constituyen formación de activos externos (el concepto también conocido como “fuga de capitales”) como destino final de estos fondos.

Los gastos netos por consumos en dólares con tarjetas totalizaron en febrero U$S649 millones. El BCRA indicó que dentro del concepto “Consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas, viajes y pasajes (excluyendo servicios digitales)” se incluyen pagos y cobros por bienes enviados mediante servicios postales.

La entidad realizó una estimación de los movimientos asociados a compras vía courier, para distinguirlos de aquellos relacionados con el turismo. Así, proyectó que los pagos por bienes despachados mediante servicios postales totalizaron U$S91 millones.

De esta manera, estimó que los egresos brutos por consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas, viajes y pasajes (excluyendo servicios digitales y los bienes despachados o enviados mediante servicios postales) fueron de U$S898 millones en febrero, explicados por: U$S662 millones de gastos con tarjetas por viajes; U$S119 millones asociados a servicios de transporte de pasajeros; U$S117 millones a giros al exterior de operadores turísticos.

“Más del 60% de todos los egresos por consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas, son directamente cancelados por los clientes con fondos en moneda extranjera”, indicó el BCRA.

Con respecto a los ingresos brutos por bienes y servicios pagados con tarjetas, viajes y pasajes (excluyendo los envíos de servicios postales), el BCRA calculó que ingresaron US$336 millones por ese concepto en febrero.

“En consecuencia, los egresos netos por viajes y pasajes a través del mercado de cambios se estiman en U$S562 millones en el mes”, concluyó el informe.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Activan el alerta amarillo por fuertes tormentas en La Plata

"Cayó la banda del dron” el clan que operaba desde un country a la vera de la Autopista La Plata

Sin techo: la última semana, la nafta aumentó todos los días y en marzo hay petroleras que ya remarcaron más de 20%

“Te vamos a cortar los dedos”: otro asalto que metió miedo en La Plata

Oportunidades laborales en La Plata: mirá GRATIS los clasificados de empleos publicados en EL DIA

Salió el cronograma de pagos en la Provincia: al final, ¿cuándo cobran los docentes tras pedir adelantar la fecha?
+ Leidas

Desalojaron a fans de BTS que acampaban en el Estadio Único a seis meses de los shows

Escenario complejo, el espejo brasileño y movidas libertarias con impacto bonaerense

La tormenta que le robó el agua a Marte

Europa le pone freno a la ultraderecha en las urnas

Los hutíes, en la guerra: lanzaron misiles a Israel

“Cuando bajamos un poquito se complica”

El Papa denunció la brecha entre pobres y ricos en el lujo de Mónaco

Fallo a favor por YPF: las claves de un “triunfo”
Últimas noticias de Política y Economía

Afirman que la inflación de marzo podría ser superior al 3 por ciento

Fallo a favor por YPF: las claves de un “triunfo”

Argentina tiene todavía litigios pendientes por unos U$S10.000 millones

Un ministro de Kicillof calificó de “perturbado mental” al Presidente
Deportes
Lionel Scaloni define los últimos lugares
“Cuando bajamos un poquito se complica”
Quién es Herrera, el juez para el debut copero
A Cusco FC, rival de Estudiantes en Libertadores le “soplaron” el técnico
Jornada agridulce para las Juveniles albirrojas
Policiales
Informe bajo sospecha: perito platense con pedido de indagatoria
El robo de motos, un delito que anda sobre ruedas en la Ciudad
¿Un menor de 12 años baleado por su primo de 14?
Movimientos en la causa por el caso de la tortilla
El escándalo que salpica a un “influencer rural”
Espectáculos
Parece que somos "apenas" ciudadanos
La platense Mavinga fue contundente: qué le pidió a Carmiña para perdonarla en Gran Hermano
Anuncio en vivo de Chano: Tan Biónica cerrará su gira 2026 en La Plata
Quién fue James Tolkan, el actor de Volver al futuro y Top Gun que murió a los 94 años
La desesperación de un famoso rockero por el alquiler: "No tiene donde ir"
Información General
Cuando el pronóstico dice 20% y termina lloviendo: la explicación
Un temporal feroz azotó parte de Córdoba
La situación “contradictoria” de la agrimensura: pese al impacto de la economía, faltan profesionales
"Cuando se trata de la relación entre padres e hijos, la verdad no puede quedar bajo sospecha"
Denunciar “porque sí” en el matrimonio podría costar hasta 10 años de cárcel

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla