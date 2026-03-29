En febrero los argentinos compraron casi 2.400 millones de dólares

El Banco Central difundió el informe de la evolución del mercado de cambios y balance cambiario. El reporte arrojó que las personas compraron dólares por U$S2.368 millones y vendieron U$S280 millones en los bancos durante febrero.

En el acumulado del primer bimestre del año, la dolarización de los individuos en los bancos ascendió a U$S4.981 millones brutos.

En cuanto a la cantidad de clientes que operaron en cambios en las entidades financieras, 1,5 millones de individuos hicieron compras y 718.000 vendieron dólares.

En comparación con el mes previo, cayeron tanto las operaciones realizadas como los montos. En febrero hubo 100.000 compradores (-6,7% ) y 12.000 vendedores (-16,4%) menos que en enero. El monto mensual de compras brutas, por su parte, bajó 9,4% en el mes.

Teniendo en cuenta las operaciones de billetes y otras transacciones, el BCRA señaló que las “Personas humanas” realizaron compras netas de moneda extranjera por U$S2.552 millones, principalmente de billetes sin fines específicos (para atesoramiento) por U$S1.954 millones

La publicación del BCRA destacó que parte de los fondos adquiridos y registrados en la cuenta billetes quedaron depositados en cuentas locales o pueden ser utilizados para cancelar consumos en moneda extranjera con tarjetas.

Por lo tanto, recalcó que no necesariamente constituyen formación de activos externos (el concepto también conocido como “fuga de capitales”) como destino final de estos fondos.

Los gastos netos por consumos en dólares con tarjetas totalizaron en febrero U$S649 millones. El BCRA indicó que dentro del concepto “Consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas, viajes y pasajes (excluyendo servicios digitales)” se incluyen pagos y cobros por bienes enviados mediante servicios postales.

La entidad realizó una estimación de los movimientos asociados a compras vía courier, para distinguirlos de aquellos relacionados con el turismo. Así, proyectó que los pagos por bienes despachados mediante servicios postales totalizaron U$S91 millones.

De esta manera, estimó que los egresos brutos por consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas, viajes y pasajes (excluyendo servicios digitales y los bienes despachados o enviados mediante servicios postales) fueron de U$S898 millones en febrero, explicados por: U$S662 millones de gastos con tarjetas por viajes; U$S119 millones asociados a servicios de transporte de pasajeros; U$S117 millones a giros al exterior de operadores turísticos.

“Más del 60% de todos los egresos por consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas, son directamente cancelados por los clientes con fondos en moneda extranjera”, indicó el BCRA.

Con respecto a los ingresos brutos por bienes y servicios pagados con tarjetas, viajes y pasajes (excluyendo los envíos de servicios postales), el BCRA calculó que ingresaron US$336 millones por ese concepto en febrero.

“En consecuencia, los egresos netos por viajes y pasajes a través del mercado de cambios se estiman en U$S562 millones en el mes”, concluyó el informe.