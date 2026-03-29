Los votos a favor y en contra de la expropiación

La expropiación del 51% de las acciones de YPF a la española Repsol no fue una decisión exclusiva del kirchnerismo. El proyecto, que declaraba de “utilidad pública” la soberanía hidrocarburífera, logró una mayoría transversal.

En la Cámara de Diputados, la votación terminó con un contundente 232 a favor, apenas 20 en contra y una sola abstención (Elisa Carrió). En el Senado, el respaldo fue similar: 63 afirmativos contra solo 3 negativos.

Además del bloque del Frente para la Victoria (con figuras como Agustín Rossi o Héctor Recalde), la lista de quienes apoyaron la medida incluye a nombres de peso que hoy ocupan lugares centrales en el mapa político.

Desde el radicalismo, por ejemplo, Ricardo Gil Lavedra, Mario Negri, Ricardo Buryaile y Ernesto Sanz acompañaron la recuperación. En el Peronismo no K, Felipe Solá también dio su aval.

Victoria Donda y el cineasta Fernando “Pino” Solanas fueron defensores fervientes de la ley. Resaltan los votos de Luis Juez (entonces senador) y Miguel Ángel Pichetto.

La oposición a la medida fue muy reducida. Lideraron el rechazo el PRO, con figuras como Federico Pinedo, Patricia Bullrich y Jorge Triaca. Y en el peronismo no K existió oposición gracias a Graciela Camaño, y Adolfo Rodríguez Saá y Juan Carlos Romero en el Senado.