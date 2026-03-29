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La Ciudad |Marzo no se termina de ir y en abril va a costar arrancar

Sueldos: el cobro atrasado por los feriados complica más al bolsillo

El corrimiento en las fechas extendió el mes. Se complica la organización de los hogares y de los comercios

Sueldos: el cobro atrasado por los feriados complica más al bolsillo
29 de Marzo de 2026 | 03:46
Edición impresa

El calendario de feriados de marzo volvió a poner en tensión la economía de muchas familias de la Región. El desfase entre las fechas de cobro y los vencimientos, sumado a los días no laborables, no solo generó complicaciones para llegar a fin de mes, sino también repercutió directamente en la actividad comercial local.

Con Semana Santa en el horizonte, el corrimiento en los pagos que toman los días hábiles como referencia profundizó una situación que, para muchos trabajadores, ya es habitual: cobrar después de haber afrontado la mayor parte de los gastos. En ese contexto, distintos sectores advierten que el impacto no sólo se siente en el bolsillo, sino también en la planificación cotidiana.

“Recién me entero de que voy a cobrar el día jueves. No sé si es un aliciente”, contó Norma Chávez, docente de inglés. “Nosotros siempre cobramos tarde, por lo que nuestra economía se vuelve muy difícil. El día 20 ya estamos prácticamente sin dinero”, explicó.

Según señaló, este mes la situación se agrava por la coincidencia con los feriados: “Imaginate lo que es llegar al 9, con Semana Santa incluida. Un fin de semana donde tendría que festejar, pero por este motivo se complica”.

La problemática no es aislada. En los últimos días, gremios docentes bonaerenses pidieron formalmente adelantar el cobro de los salarios de marzo ante el impacto del calendario. El planteo se basó en que, por la acumulación de feriados, los haberes se percibirán recién en abril, extendiendo los tiempos de espera.

De acuerdo al cronograma oficial difundido por la Provincia, el pago de los salarios comenzará el 31 de marzo y se extenderá hasta el 9 de abril, siendo los docentes uno de los últimos sectores en cobrar.

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Ese esquema, advierten, genera un bache financiero en miles de hogares. “No es nuevo, ya estamos acostumbrados a que nos pase siempre lo mismo”, resumió la docente Chávez.

Sin embargo, no todas las realidades son iguales. Algunos trabajadores logran sostener cierta previsibilidad en sus ingresos, lo que les permite ordenar mejor sus gastos. Es el caso de María Benítez, empleada de limpieza en edificios del centro. “Yo cobro siempre antes del 10, todos los meses. A veces justo el 10, pero nunca después”, señaló. Esa regularidad le permite organizar sus vencimientos: “Ya tengo todo armado en función de esa fecha”. No obstante, advirtió que no es la situación general: “Hay otros que tienen que esperar más, sobre todo cuando hay feriados, y ahí se complica”, dijo.

“En la empresa donde trabajo suelen pagar el quinto día hábil y eso, este mes, nos manda al 9 de abril. La tarjeta se me vence mucho antes que eso. No sé cómo voy a hacer”, dijo José, otro vecino del Centro que hacía cuentas en la zona Plaza San Martín.

El impacto también se traslada al comercio, donde la combinación de menor circulación de dinero y días no laborables afecta directamente las ventas. En ese contexto, Valentín Gilitchensky, referente de la Asociación Comercial de Calle 8 y de la Federación Empresaria de La Plata (FELP) explicó que “al comercio le dificulta un montón porque son muchos días. Últimamente, hay como dos feriados por mes y son dos días de venta menos, y con la malaria que hay es un montón”. Según calculó “en otras épocas los feriados no afectaban tanto, pero el contexto no ayuda”.

Además, planteó dudas sobre el esquema de apertura en Semana Santa: “Estamos viendo si abrimos el jueves. Es distinto a otros años”. La decisión, explicó, no es sencilla: “A veces pagar doble tampoco es conveniente por lo poco que se vende, pero cerrar es perder un día de trabajo”.

 

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“Cobro siempre antes del 10, todos los meses. A veces justo el 10. Ya tengo todo armado en función de esa fecha. Hay otros que tienen que esperar más, sobre todo cuando hay feriados, y ahí se complica” -  María Benítez - Empleada de limpieza

“ Siempre cobramos tarde, por lo que nuestra economía se vuelve muy difícil. El 20 ya estamos prácticamente sin dinero. Imaginate lo que es llegar al 9. Un fin de semana donde tendría que festejar -  Norma Chávez - Docente de inglés

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