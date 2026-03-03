Israel desplegó tropas en otro país y lanza ataque "a gran escala" sobre Irán

El ejército israelí anunció este martes que está creando una zona tapón de seguridad en el sur de Líbano, tras los ataques recibidos por parte del movimiento chiita Hezbollah, en el contexto de la ofensiva en Irán.

"El Mando norte ha seguido avanzando (...) y está creando una zona tapón, tal como prometimos, entre nuestros residentes y cualquier tipo de amenaza", indicó Effie Defrin, portavoz del ejército israelí.

Las fuerzas armadas cumplieron así la instrucción del ministro de Defensa, Israel Katz, que había anunciado este mismo martes la orden de "avanzar y tomar el control de posiciones estratégicas adicionales en Líbano, con el fin de impedir los ataques contra las localidades israelíes fronterizas".

Minutos antes del anuncio del portavoz Defrin, una fuente del ejército libanés había indicado que fuerzas israelíes habían incursionado en una zona fronteriza del sur del país. "Tropas terrestres de Israel avanzaron desde las llanuras de Kfarkila y Khiam", junto a la frontera israelo-libanesa, indicó.

Hezbollah se sumó el lunes al conflicto que estalló el sábado con los bombardeos de Estados Unidos e Israel a Irán. El movimiento libanés, apadrinado por Irán desde hace décadas, comenzó lanzando cohetes y drones hacia Israel para vengar el asesinato del líder supremo iraní Alí Jamenei dos días antes. Israel respondió rápidamente bombardeando los barrios del sur de Beirut y decenas de pueblos del sur de Líbano, dos bastiones de Hezbollah.

Los ataques israelíes continuaron hoy, y Hezbollah, en su contrarréplica, afirmó haber lanzado drones y cohetes a tres bases militares israelíes.

Hezbollah ya libró recientemente una guerra con Israel, que se intensificó entre septiembre y noviembre de 2024, en el marco del conflicto de la Franja de Gaza. El movimiento chiita dijo actuar en solidaridad con los palestinos del enclave costero.

Una frágil tregua puso fin a la contienda en noviembre de 2024, pero desde entonces el ejército israelí mantuvo no obstante cinco posiciones que considera estratégicas en el sur de Líbano. Igualmente bombardeó cientos de objetivos de Hezbollah en el sur y el este del país en este lapso de tiempo.

Asimismo, la fuerza aérea israelí lanzó una nueva andanada de ataques en Teherán este martes, informó el ejército en el cuarto día de la guerra contra Irán. "La Fuerza Aérea inició una oleada de ataques a gran escala contra las infraestructuras del régimen terrorista iraní en Teherán", afirmó el ejército en un comunicado.