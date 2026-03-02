River, ya sin Gallardo y a la espera de Coudet, juega en Mendoza

Los jugadores de River quedaron expuestos ante los hinchas / Archivo

River vuelve a jugar esta noche frente a Independiente Rivadavia y lo hará en un contexto especial ya que será el primer partido tras la salida de Marcelo Gallardo.

El equipo dirigido interinamente por Marcelo Escudero visitará a Independiente Rivadavia por la octava fecha del Torneo Apertura 2026, con la necesidad de sostener la recuperación futbolística y sumar fuera de casa.

El encuentro entre Independiente Rivadavia y River Plate se disputará el lunes 2 de marzo desde las 21.30 horas en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y será transmitido por ESPN Premium.

El Millonario afrontará su primer compromiso sin Gallardo en el banco mientras la dirigencia aguarda la llegada de Eduardo Coudet, quien asumiría en los próximos días.

Hasta entonces, el encargado del equipo será Marcelo Escudero, que viene de conducir la victoria ante Banfield y evalúa repetir la base del once inicial.

El DT interino buscará pasar de la mejor manera este compromiso y luego dejar las riendas del equipo al Chacho, que tendrá casi 10días de trabajo antes de debutar formalmente cuando se reanude el torneo.

River llega con 10 puntos en el torneo tras el triunfo 3 a 1 frente al Taladro, mientras que el conjunto mendocino suma 16 unidades y viene de empatar 1 a 1 ante Racing Club. El duelo aparece como clave para ambos equipos en la pelea por la clasificación a la siguiente fase.

River intentará encadenar su segunda victoria consecutiva en medio de la transición técnica, en un partido que marcará el inicio de una nueva etapa mientras se espera el debut oficial de Coudet en el banco millonario.

MÁS PARTIDOS

En tanto que en el Florencio Sola Banfield recibe a Aldosivi, también a las 21.30. Tras la derrota en el Monumental ante River, el Taladro necesita reencontrarse con un triunfo ante su gente para volver a puestos de playoffs. Conocé las formaciones, dónde verlo en vivo y más.

Banfield necesita ganar para volver a meterse en puestos de playoffs. El equipo de Pedro Troglio viene de caer 3-1 en el Monumental ante River en lo que fue la despedida de Gallardo como DT del Millonario. El Taladro, que acumula 7 puntos, buscará hacerse fuerte en su estadio, donde triunfó los únicos dos partidos hasta el momento (ante Estudiantes de Río Cuarto y contra Newell’s).

En los próximos días Eduardo Coudet asumirá la conducción del plantel Millonario

Completan la jornada de hoy Deportivo Riestra y Platense, que se medirán desde las 19:15 en el Guillermo Laza de Bajo Flores. Los dos equipos no son protagonistas y buscan llegar bien a sus compromisos internacionales. Los dos jugarán copas y parece ser el gran objetivo que tienen por delante.