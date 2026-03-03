Banfield se quedó con un triunfazo ante Aldosivi

Palcos, entre “Chiqui boys” y gremialistas que hicieron paro
Con ejes en el orden y las obras, Alak abre las sesiones del Concejo
Electrodomésticos con ventas en rojo y “promos” para subsistir
Dispar arranque escolar: paro en las públicas y clases en las privadas
Escala la guerra con Irán: EE UU e Israel ejercen más presión
¿Preso hasta el juicio oral?: prisión preventiva por la caída del balcón
Razones del “no” uso a los celulares en las escuelas bonaerenses
Multas de tránsito con suba del 4,9% y algunas rozan los 2 millones de pesos
Se acerca el UPD y los colegios ya definen una agenda para abordarlo
Instituciones platenses saludaron al diario EL DIA en su 142° aniversario
Otro golpe de oportunidad, con una víctima que estaba de vacaciones
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En el Florencio Sola, Banfield derrotó 2-0 a Aldosivi y logró tres puntos importantes para acomodarse en la Zona B del Torneo Apertura. Por su parte, el Tiburón sigue sin poder ganar y se hunde en el fondo.
El Taladro fue el equipo que tuvo el protagonismo del juego y las mejores chances. Recién pudo abrir el marcador a los 36 minutos de la primera parte a través de Lautaro Gómez.
En el complemento el juego no cambió, pese a que el Tiburón salió a buscarlo un poco más. Sin embargo, en el momento en el que Taladro no tenía tanta precisión, nuevamente apareció Lautaro Gómez para decretar el 2-0 a los 28 minutos.
Triunfazo para el equipo dirigido por Pedro Troglio, que volvió a meterse en zona de playoffs con 7 puntos. Por su parte, Aldosivi sigue sin poder ganar y se encuentra último en el grupo, con un Guillermo Farré que se encuentra en la cornisa tras los malos resultados.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí