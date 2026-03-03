Banfield se quedó con un triunfazo ante Aldosivi

En el Florencio Sola, Banfield derrotó 2-0 a Aldosivi y logró tres puntos importantes para acomodarse en la Zona B del Torneo Apertura. Por su parte, el Tiburón sigue sin poder ganar y se hunde en el fondo.

El Taladro fue el equipo que tuvo el protagonismo del juego y las mejores chances. Recién pudo abrir el marcador a los 36 minutos de la primera parte a través de Lautaro Gómez.

En el complemento el juego no cambió, pese a que el Tiburón salió a buscarlo un poco más. Sin embargo, en el momento en el que Taladro no tenía tanta precisión, nuevamente apareció Lautaro Gómez para decretar el 2-0 a los 28 minutos.

Triunfazo para el equipo dirigido por Pedro Troglio, que volvió a meterse en zona de playoffs con 7 puntos. Por su parte, Aldosivi sigue sin poder ganar y se encuentra último en el grupo, con un Guillermo Farré que se encuentra en la cornisa tras los malos resultados.