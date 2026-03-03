La Reserva igualó 1-1 con Argentinos y sigue invicta

La Reserva de Gimnasia empató como local 1 a 1 frente a Argentinos Juniors por la cuarta fecha del Torneo Proyección Apertura. De esta manera, el equipo dirigido por Ariel Pereyra se mantiene invicto en el torneo, con dos victorias y dos empates en las cuatro primeras fechas.

Argentinos Juniors abrió el marcador en la tarde abastense pero Cayetano Bolzán, de penal, igualó en la primera mitad. En el tramo final, el Lobo intentó forzar el trámite del juego y tuvo algunas chances de llegar a la victoria.

El equipo formó con Máximo Cabrera; Benjamín García, Jeremías Langa, Lucas Lamella, Alejo Gelsomino; Nehemías González, Francesco Paradela; Santino López García, Leonel Troncoso, Brian Croce; Cayetano Bolzán. Luego ingresaron Tiago Azamé por N. González, Dylan Álvarez en lugar de Troncoso, Gerómico Kugler por Bolzán, Román Nagavonsky reemplazó a López García y Lautaro Napolitano entró por Croce.