Augusto Max: “Preparamos los partidos para ganar”

Tiene futuro de entrenador Augusto Max. El mediocampista realizó un análisis profundo de la igualdad en Victoria, se lamentó por los puntos perdidos pero considero que es “urgente” mejorar la pelota parada porque le está costando “bastante caro” al equipo de Zaniratto.

- ¿Qué análisis hacés del empate ante Tigre?

- Creo que hicimos mérito en el primer tiempo por los goles y después nos convirtieron con dos pelotas paradas y eso es preocupante para nosotros. Es algo que tenemos que mejorar urgente porque nos está costando bastante caro. Sufrimos en el segundo tiempo, que nos costó. Se nos venían, aguantamos bien. Tigre es un buen equipo, lo está demostrando. Competimos bien, solo que nos faltó defender mejor la pelota parada. Si nosotros hacemos un esfuerzo enorme para convertir pero recibimos goles de pelota parada va a ser complicado porque los equipos no te perdonan. Entonces nos cuesta mucho generar, jugar bien, es difícil el fútbol argentino. Por momentos lo logramos, pero si te hacen dos goles de pelota parada es complicado.

- Por momentos estuvieron imprecisos, perdieron muchas pelotas. ¿Los condicionó el desgaste físico?

- Coincido en que cuando uno está impreciso corre más., porque cuanto más perdés la pelota más tenés que correr para recuperarla. Nos costó, sobre todo en el segundo tiempo. En la primera parte tuvimos un poco más de posesión en campo de ellos, por eso vinieron los goles. Seguimos intentándolo, intentando jugar, intentando asociarse. En el partido con Central lo hicimos por momento bien, con Tigre también tuvimos buenas asociaciones, pero es difícil. No hay que volverse locos, hay que seguir laburando y mejorando. El equipo está trabajando bien y estamos dejando todo.

LEA TAMBIÉN Miramón será evaluado por una molestia en un aductor

- ¿Tienen explicación los vaivenes en el rendimiento? O es todo más sencillo, que cuando el equipo tiene la pelota puede llevar lasacciones del partido como quiere y cuando la pierde hace lo que puede.

- Cuando el equipo pierde la pelota tenemos buenas transiciones defensivas, pero tenemos que tratar de ser más efectivos a la hora de la posesión en campo rival para tener más aire y recuperar más lejos de nuestro arco. Yo creo que estamos bien, con cosas que hay que mejorar urgente como la pelota parada, porque hicimos un desgaste enorme para convertir y una desconcentración nos termina costando dos puntos, porque lo podríamos haber ganado.

- ¿Tuvieron que aprender a empatar?

- Sí y no. Sí, porque si el equipo está sufriendo que no te conviertan y sumar un punto es mejor que perder. Y no, porque tenemos que salir a ganar, no podemos especular. Entiendo que hay partidos duros, complicados. Está todo muy parejo, pero nosotros salimos a ganar, preparamos los partidos para eso., Después el rival juega, tiene sus armas, nosotros las nuestras y estamos tratando de mejorar.

- ¿Saben dónde están parados o todavía están viendo para qué están?

- Los equipos tienen no solamente vaivenes, sino que los partidos son parejos. No hay equipos que saquen diferencia. Todos los partidos son parejos: 1 a 0, 0-0, 1-1. Los equipo más chicos le ganan a los grandes. El fútbol argentino es muy parejo. Nosotros habíamos encontrado una manera de jugar y ahora estamos sumándole otro aspecto, que es tener más posesión y más juego asociado. Eso lleva trabajo, nos estamos esforzando muchísimo y vamos a tratar de seguir así para que el equipo pueda crecer. Y ahí veremos hacia donde vamos.