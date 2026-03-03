Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |LUEGO DE LOS ERRORES QUE COSTARON PUNTOS ANTE CENTRAL Y TIGRE

Augusto Max: “Preparamos los partidos para ganar”

El volante hizo un lúcido análisis de la actualidad del equipo. “Habíamos encontrado una manera de jugar” a la que buscan sumarle “más posesión y juego asociado”, explicó el tucumano

Augusto Max: “Preparamos los partidos para ganar”

Max habló de fútbol y analizó el funcionamiento del equipo / Archivo

3 de Marzo de 2026 | 03:10
Edición impresa

Tiene futuro de entrenador Augusto Max. El mediocampista realizó un análisis profundo de la igualdad en Victoria, se lamentó por los puntos perdidos pero considero que es “urgente” mejorar la pelota parada porque le está costando “bastante caro” al equipo de Zaniratto.

- ¿Qué análisis hacés del empate ante Tigre?

- Creo que hicimos mérito en el primer tiempo por los goles y después nos convirtieron con dos pelotas paradas y eso es preocupante para nosotros. Es algo que tenemos que mejorar urgente porque nos está costando bastante caro. Sufrimos en el segundo tiempo, que nos costó. Se nos venían, aguantamos bien. Tigre es un buen equipo, lo está demostrando. Competimos bien, solo que nos faltó defender mejor la pelota parada. Si nosotros hacemos un esfuerzo enorme para convertir pero recibimos goles de pelota parada va a ser complicado porque los equipos no te perdonan. Entonces nos cuesta mucho generar, jugar bien, es difícil el fútbol argentino. Por momentos lo logramos, pero si te hacen dos goles de pelota parada es complicado.

- Por momentos estuvieron imprecisos, perdieron muchas pelotas. ¿Los condicionó el desgaste físico?

- Coincido en que cuando uno está impreciso corre más., porque cuanto más perdés la pelota más tenés que correr para recuperarla. Nos costó, sobre todo en el segundo tiempo. En la primera parte tuvimos un poco más de posesión en campo de ellos, por eso vinieron los goles. Seguimos intentándolo, intentando jugar, intentando asociarse. En el partido con Central lo hicimos por momento bien, con Tigre también tuvimos buenas asociaciones, pero es difícil. No hay que volverse locos, hay que seguir laburando y mejorando. El equipo está trabajando bien y estamos dejando todo.

LEA TAMBIÉN

Miramón será evaluado por una molestia en un aductor

- ¿Tienen explicación los vaivenes en el rendimiento? O es todo más sencillo, que cuando el equipo tiene la pelota puede llevar lasacciones del partido como quiere y cuando la pierde hace lo que puede.

- Cuando el equipo pierde la pelota tenemos buenas transiciones defensivas, pero tenemos que tratar de ser más efectivos a la hora de la posesión en campo rival para tener más aire y recuperar más lejos de nuestro arco. Yo creo que estamos bien, con cosas que hay que mejorar urgente como la pelota parada, porque hicimos un desgaste enorme para convertir y una desconcentración nos termina costando dos puntos, porque lo podríamos haber ganado.

- ¿Tuvieron que aprender a empatar?

- Sí y no. Sí, porque si el equipo está sufriendo que no te conviertan y sumar un punto es mejor que perder. Y no, porque tenemos que salir a ganar, no podemos especular. Entiendo que hay partidos duros, complicados. Está todo muy parejo, pero nosotros salimos a ganar, preparamos los partidos para eso., Después el rival juega, tiene sus armas, nosotros las nuestras y estamos tratando de mejorar.

- ¿Saben dónde están parados o todavía están viendo para qué están?

- Los equipos tienen no solamente vaivenes, sino que los partidos son parejos. No hay equipos que saquen diferencia. Todos los partidos son parejos: 1 a 0, 0-0, 1-1. Los equipo más chicos le ganan a los grandes. El fútbol argentino es muy parejo. Nosotros habíamos encontrado una manera de jugar y ahora estamos sumándole otro aspecto, que es tener más posesión y más juego asociado. Eso lleva trabajo, nos estamos esforzando muchísimo y vamos a tratar de seguir así para que el equipo pueda crecer. Y ahí veremos hacia donde vamos.

LEA TAMBIÉN

La Reserva igualó 1-1 con Argentinos y sigue invicta
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Kicillof en la Legislatura: palcos, entre “Chiqui boys” y gremialistas que hicieron paro

Viajaba con su hijo y le estallan el parabrisas de un ladrillazo de regreso a su casa en La Plata

VIDEO. Demasiado castigo para Estudiantes, que no mereció perder ante Vélez

Miramón será evaluado por una molestia en un aductor

VIDEO. Atacan con drones la embajada de EE UU en Riad y Trump lanzó una advertencia

¿Llueve en La Plata? El tiempo para este martes y el resto de la semana

¿Otra "viuda negra" en La Plata? Un hombre denunció que lo durmieron en una cita

¿Mojada de oreja?: el contrato de Wanda que enfurecerá a La China
+ Leidas

Autoridades desplegaron un operativo de captura

La Provincia reabre la paritaria con docentes, estatales y médicos

Un platense en medio de la guerra: “Te dormís pensando que el misil no caiga cerca de tu casa”

La renuncia de Cúneo Libarona en Justicia

Alak habló en el Concejo con eje en las obras y un llamado a la unidad

Los números de la suerte del miércoles 4 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco

Villarruel, firme: “No van a tener mi renuncia”

Milei se reuniría con el gendarme argentino liberado, pese a la AFA
Últimas noticias de Deportes

El Atlético Madrid de Simeone eliminó al Barcelona y se metió en la final de la Copa del Rey

Piovi y el análisis tras el paso en falso en UNO: “Nos faltó puntería y estar más firmes”

Gimnasia comenzó las negociaciones para comprar al 'Chelo' Torres

Rodrygo, crack de Brasil, sufrió una dura lesión en Real Madrid y se perderá el Mundial

La Ciudad
La Ceamse, otra vez apuntada por no tratar residuos para reciclado
La hora de comprar manuales: la cuenta que va de 20 mil a 100 mil pesos
Autoridades desplegaron un operativo de captura
Más saludos por el 142º aniversario de EL DIA
$3.000.000: crece la expectativa por el nuevo pozo del Cartonazo
Política y Economía
El dólar escala más: se disparó a $1.435 el oficial
Alak habló en el Concejo con eje en las obras y un llamado a la unidad
Milei se reuniría con el gendarme argentino liberado, pese a la AFA
La Provincia reabre la paritaria con docentes, estatales y médicos
Milei refuerza el vínculo con Trump: recibió al embajador de EE.UU.
Espectáculos
Ernestina Pais chocó con su auto y se negó a hacerse el test de alcoholemia
La venganza de Griselda Siciliani: ¿Romance clandestino con Fito Paez?
La mojada de oreja de L-Gante a Wanda Nara: ¡Durmió en la cama de la China Suárez!
Se viene el ciclo de shows acústicos en la terraza del Pasaje Dardo Rocha
Sintió un dolor, Milei justo había tuiteado contra él y en sus "últimos minutos de vida" eligió escuchar El Mató: la historia de Jairo Straccia
Policiales
El ex de Piparo en el banquillo: dolo o culpa, la clave de un juicio de alto impacto
Kim Gómez: hoy a las 9, el adelanto del veredicto
Terror en Parque Patricios por un derrumbe que sacudió un barrio
Una joven denunció un presunto ataque sexual tras desmayarse
Un obrero murió al caer de un techo en Ensenada

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla