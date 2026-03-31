IOMA, blanco de una red internacional de hackers: "Atacaron el padrón de afiliaciones"

La obra social provincial IOMA informó que detectó un ataque cibernético que implica a los padrones de afiliación por parte de un grupo internacional de hackers. Según aclaró la institución, la red no alcanzó a vulnerar los datos personales sensibles ni afectó el normal funcionamiento de los sistemas del Instituto.

Se informó que la obra social "inició las denuncias penales y otras acciones legales correspondientes ante la Comisión del ciberdelito para prevenir con ello cualquier otro intento de estafa". Según explicó, el accionar judicial "implica colaborar con las autoridades competentes para detener estas prácticas".

"La alerta surgió cuando esta amenaza de ataque cibernético fue publicada por la firma Chronus Team, un grupo con antecedentes en México y América Latina, que fue vinculado a filtraciones de datos de organismos públicos. Ante lo cual, la obra social tomó la medida de resguardo de los datos afiliatorios", comunicó.

En este marco IOMA comunicó que es importante saber por parte de las personas afiliadas que la obra social nunca solicita información personal, claves, contraseñas, códigos de verificación, ni datos sensibles por teléfono, WhatsApp, redes sociales o mensajes no oficiales.

Existen falsos gestores que pueden contactarte con el fin de “actualizar el padrón”, “renovar credenciales” o “confirmar datos” para realizar traspasos fraudulentos o vaciar cuentas bancarias, por lo que compartimos el procedimiento recomendado ante cualquier acción o intento de contacto sospechoso.

Las recomendaciones para los afiliados

No respondás ni hagas clic en ningún enlace.

Bloqueá al remitente o número sospechoso.

Denunciá el intento a través de los canales oficiales de IOMA habilitados.

No compartas claves, contraseñas, códigos de verificación ni datos de tu Clave Fiscal o claves bancarias.

Protección de claves y datos personales

La Clave Fiscal (ARCA) y las claves bancarias son personales y no deben compartirse bajo ninguna circunstancia, incluso si la persona que llama o envía el mensaje afirma ser de IOMA o de una entidad asociada.

Cambiá tus contraseñas si sospechás que pudieron haber sido comprometidas y mantené actualizadas las medidas de seguridad de tus cuentas.

Canales oficiales de consulta y denuncia

Para verificar información, presentar consultas o reportar incidentes, utilizá únicamente los canales oficiales de IOMA.