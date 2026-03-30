'Chiqui' Tapia y Toviggino procesados, embargados y ¿con un pie afuera del Mundial?

El juez Amarante procesó al presidente y al tesorero de la AFA en la causa por evasión de impuestos. Además, les mantuvo la prohibición para salir del país

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia; su tesorero, Pablo Toviggino, y otras altas autoridades de la entidad deportiva fueron procesados y embargados por no haber pagado a tiempo más de $19.000 millones en concepto de impuestos y aportes patronales. Así lo resolvió hoy el juez federal en lo penal y económico Diego Amarante, en el marco de una causa impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

A Tapia y Toviggino se los procesó por el delito de apropiación indebida de tributos agravado reiterado en 34 oportunidades, en concurso real con el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravado reiterado en 17 oportunidades. Esta agravante prevé una pena no excarcelable de hasta 50 años.

“Se encuentra verificada, con el grado de probabilidad propio de esta etapa procesal, la intervención material y culpable de Claudio Fabián Tapia y Pablo Ariel Toviggino en los hechos investigados, en tanto ambos contaban con facultades decisorias y de administración que les permitían incidir de manera directa en el cumplimiento de las obligaciones fiscales”, se lee en el fallo de 140 carillas firmado por el magistrado.

Para el juez, “la conducta desplegada por los nombrados implicó la omisión deliberada de ingresar en término los tributos retenidos, generando con ello una mayor disponibilidad de fondos” para la AFA.

Por eso, impuso embargos por un total de 1700 millones de pesos, distribuidos entre la propia institución y los acusados. En el caso de la AFA (en tanto persona jurídica), Tapia y Toviggino, la suma dispuesta es de 350 millones de pesos contra cada uno.

Aunque los procesamientos fueron sin prisión preventiva, los imputados no podrán salir de sus domicilios más de 72 horas sin pedir permiso, tendrán prohibido mudarse sin avisar antes al juzgado y deberán presentarse si son citados. Además, se les mantuvo la prohibición de salida del país y deberán comunicar al juzgado cada viaje antes de ser autorizados.

La resolución alcanzó también a Cristian Ariel Malaspina (actual secretario general de la AFA) y a los exdirectivos Víctor Blanco Rodríguez y Gustavo Roberto Lorenzo por considerarlos responsables del delito de apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, agravado por la intervención de más de dos personas en una estructura organizativa.

En los casos de Malaspina y Blanco Rodríguez, los embargos fueron por 150 millones de pesos cada uno. A Lorenzo, en tanto, se le aplicaron 350 millones de pesos. A los tres se les levantó la prohibición de salida del país.

“Falta de pago”

Sobre el rol de Tapia, el juez advirtió que el titular de la Asociación del Fútbol Argentino “detenta la representación legal de la entidad” y tiene “una posición central en la estructura de toma de decisiones”. Este rol “magnifica su responsabilidad”, sentenció.

En su defensa, Tapia había argumentado que las decisiones sobre impuestos y pagos las toman áreas técnicas de la entidad y que él tiene un rol institucional, ajeno a ese manejo. Aseguró, no obstante, que la AFA no cometió delito alguno porque se encontraba vigente una resolución administrativa del Ministerio de Economía que suspendió las ejecuciones fiscales y que por eso no podía hablarse de delito.

Según el fallo, Tapia sabía “de la falta de pago” y tuvo “conocimiento y participación” en lo ocurrido porque autorizó la “gran mayoría de los giros relativos a pago de volantes electrónicos”.

Para el juez, el rol central del “Chiqui” en la institución “no sólo le otorgaba facultades decisorias, sino que además lo colocaba en una posición de garante respecto del correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales y previsionales.”

Concluyó que Tapia “conocía no sólo la mecánica de pagos sino también la existencia de incumplimientos reiterados en el ingreso de los tributos retenidos” y contaba con la “capacidad de decidir acerca del destino de los fondos y, en particular, sobre la priorización o postergación del cumplimiento de las obligaciones fiscales”.

En cuanto a Toviggino, el magistrado detectó que su firma aparece en la totalidad de los cheques de la AFA y “se encuentra autorizado para operar y firmar operaciones de transferencia”.

“Tenía a su cargo la intervención directa en la administración de los fondos de la entidad, lo que lo colocaba en una posición determinante respecto del cumplimiento de las obligaciones tributarias”, agregó la resolución.

El juez sostuvo que si bien la deuda de 19.300 millones de pesos está regularizada o camino a ello, el delito se concreta cuando no se paga en tiempo y forma, en un plazo de 30 días una vez que son retenidas las obligaciones.

La falta de pago en tiempo y forma de estos importes retenidos generó “una mayor disponibilidad de fondos”, advirtió el magistrado sobre el posible beneficio económico buscado con la maniobra.

Cabe destacar que la decisión puede ser apelada ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico. De quedar confirmada, podría allanar el camino para el envío a juicio oral.

¿La medida pone en riesgo su presencia en el Mundial?

El fallo contra el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, incluye también la prohibición para salir del país, lo que podría poner en duda su presencia en la próxima Copa del Mundo de Fútbol, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá a partir del 11 junio. Y es que, además de aplicar millonarios embargos contra Tapia y otros directivos de la AFA, la Justicia le rechazó al titular de la entidad la solicitud del permiso para viajar, por lo que su participación en el próximo Mundial es hoy por hoy una incógnita.

A priori, Claudio “Chiqui” Tapia, sin prisión preventiva por la Justicia que, asimismo, lo obligó a quedarse en su domicilio durante 72 horas, salvo excepciones que deberán ser comunicadas al Tribunal, por lo que deberá pedir un permiso especial para presenciar el amistoso del martes entre la Selección argentina y su par de Zambia.

En este contexto, y sin su presencia asegurada en la próxima Copa del Mundo debido a su prohibición para salir del país, la Justicia le notificó a Tapia y demás imputados “la obligación de no ausentarse de sus respectivos domicilios por un término mayor a las 72 horas sin poner en conocimiento previo dicha cirscunstancia al Tribunal”.

Por ello, el presidente de la AFA deberá presentar una solicitud en la Justicia para que le den un permiso con el cual pueda hacerse presente en el amistoso que la Selección argentina enfrentará a su par de Zambia, el martes en el estadio La Bombonera.