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Ocho “europeos” van por los últimos pasajes para la cita mundialista

Italia vs. Bosnia; Suecia vs. Polonia; Turquía vs. Kosovo y Dinamarca vs. República Checa buscarán las cuatro plazas restantes para junio

Ocho “europeos” van por los últimos pasajes para la cita mundialista

italia se juega la clasificación al mundial ante bosnia / x

31 de Marzo de 2026 | 04:05
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El Mundial 2026 comenzará a completar hoy los 48 cupos disponibles para la gran cita que llegará a mitad de año a Canadá, Estados Unidos y México.

Ya hay 42 selecciones clasificadas, y las otras seis se conocerán entre esta tarde y el mañana, en una jornada que promete varias horas de fútbol y mucha tensión.

Serán cinco finales, cuatro en Europa y la otra en México (mañana completan Bolivia vs. Irak), que fue seleccionado por la FIFA como sede neutral de los repechajes intercontinentales entre selecciones de la Concacaf (Norteamérica, Centroamérica y el Caribe), Conmebol (Sudamérica), la AFC (Asia), la OFC (Oceanía) y la CAF (África).

Entre los cruces más destacados aparece el de Italia, que buscará regresar a un Mundial después de una larga ausencia.

La “Azzurra” dio un paso importante al derrotar como local a Irlanda del Norte por 2 a 0, con goles de Sandro Tonali y Moise Kean, y ahora enfrentará a Bosnia y Herzegovina, que protagonizó una de las sorpresas de la jornada al eliminar a Gales por penales, luego de empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario. Para los galeses había marcado Daniel James, mientras que Edin Dzeko convirtió para los bosnios.

Precisamente, el emblema y capitán de Bosnia, Edin Dzeko, fue muy duro en sus conceptos: “No hay problema, yo tampoco quería jugar contra Italia, pero hoy con las redes sociales hay que tener cuidado”.

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“Dimarco me escribió diciendo que no quería ofender a nadie, y yo le respondí: ‘¿De qué estamos hablando? No hay problema’. Italia es una selección increíble, ha ganado cuatro mundiales y si tiene miedo de enfrentar a Gales, algo anda mal”, opinó el delantero.

Otro de los repechajes tendrá frente a frente a Suecia y Polonia. El conjunto sueco superó a Ucrania por 3 a 1, mientras que el seleccionado polaco venció a Albania por 2 a 1 con goles de Robert Lewandowski y Piotr Zielinski, luego de que Arber Hoxha abriera el marcador para los albaneses.

En la llave C, Turquía consiguió su clasificación a la final tras imponerse por 1 a 0 sobre Rumania, gracias al tanto de Ferdi Kadioglu.

Del otro lado avanzó Kosovo, que protagonizó uno de los partidos más vibrantes de la jornada al derrotar como visitante a Eslovaquia por 4 a 3. Los goles del conjunto kosovar fueron convertidos por Veldin Hodza, Fisnik Asllani, Florent Muslija y Kreshnik Hajrizi, mientras que para los locales marcaron Martin Valjent, Lukas Haraslin y David Strelec.

Por último, en la llave D, Dinamarca fue el equipo que sacó la mayor diferencia en semifinales al golear por 4 a 0 a Macedonia del Norte. El seleccionado danés resolvió el encuentro con un doblete de Gustav Isaksen y otros tantos de Mikkel Damsgaard y Christian Norgaard.

Su rival en la final será la República Checa, que dejó en el camino a Irlanda en una definición por penales, tras igualar 2 a 2 luego de los 120 minutos.

Para los checos anotaron Patrik Schick y Ladislav Krejčí, mientras que para Irlanda convirtieron Troy Parrott y, en contra, Matej Kovar.

ASÍ SERÁN LAS FINALES

Hoy, todos los partidos se jugarán a las 15.45 de la Argentina. En el repechaje A se enfrentarán Italia y Bosnia y Herzegovina, con un lugar en el Grupo B, donde ya esperan Canadá, Qatar y Suiza.

En el repechaje B, el duelo será entre Suecia y Polonia. El ganador se incorporará al Grupo F, junto a Países Bajos, Japón y Túnez.

En la llave C, Turquía se medirá con Kosovo, y el vencedor pasará al Grupo D, compartido con Paraguay, Estados Unidos y Australia.

Por último, en el repechaje D, Dinamarca jugará frente a la República Checa. Quien avance integrará el Grupo A, donde ya están México, Sudáfrica y Corea del Sur.

Italia se juega ante Bosnia la chance de regresar a la Copa del Mundo tras una larga ausencia

 

 

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