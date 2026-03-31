Ocho “europeos” van por los últimos pasajes para la cita mundialista

italia se juega la clasificación al mundial ante bosnia / x

El Mundial 2026 comenzará a completar hoy los 48 cupos disponibles para la gran cita que llegará a mitad de año a Canadá, Estados Unidos y México.

Ya hay 42 selecciones clasificadas, y las otras seis se conocerán entre esta tarde y el mañana, en una jornada que promete varias horas de fútbol y mucha tensión.

Serán cinco finales, cuatro en Europa y la otra en México (mañana completan Bolivia vs. Irak), que fue seleccionado por la FIFA como sede neutral de los repechajes intercontinentales entre selecciones de la Concacaf (Norteamérica, Centroamérica y el Caribe), Conmebol (Sudamérica), la AFC (Asia), la OFC (Oceanía) y la CAF (África).

Entre los cruces más destacados aparece el de Italia, que buscará regresar a un Mundial después de una larga ausencia.

La “Azzurra” dio un paso importante al derrotar como local a Irlanda del Norte por 2 a 0, con goles de Sandro Tonali y Moise Kean, y ahora enfrentará a Bosnia y Herzegovina, que protagonizó una de las sorpresas de la jornada al eliminar a Gales por penales, luego de empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario. Para los galeses había marcado Daniel James, mientras que Edin Dzeko convirtió para los bosnios.

Precisamente, el emblema y capitán de Bosnia, Edin Dzeko, fue muy duro en sus conceptos: “No hay problema, yo tampoco quería jugar contra Italia, pero hoy con las redes sociales hay que tener cuidado”.

“Dimarco me escribió diciendo que no quería ofender a nadie, y yo le respondí: ‘¿De qué estamos hablando? No hay problema’. Italia es una selección increíble, ha ganado cuatro mundiales y si tiene miedo de enfrentar a Gales, algo anda mal”, opinó el delantero.

Otro de los repechajes tendrá frente a frente a Suecia y Polonia. El conjunto sueco superó a Ucrania por 3 a 1, mientras que el seleccionado polaco venció a Albania por 2 a 1 con goles de Robert Lewandowski y Piotr Zielinski, luego de que Arber Hoxha abriera el marcador para los albaneses.

En la llave C, Turquía consiguió su clasificación a la final tras imponerse por 1 a 0 sobre Rumania, gracias al tanto de Ferdi Kadioglu.

Del otro lado avanzó Kosovo, que protagonizó uno de los partidos más vibrantes de la jornada al derrotar como visitante a Eslovaquia por 4 a 3. Los goles del conjunto kosovar fueron convertidos por Veldin Hodza, Fisnik Asllani, Florent Muslija y Kreshnik Hajrizi, mientras que para los locales marcaron Martin Valjent, Lukas Haraslin y David Strelec.

Por último, en la llave D, Dinamarca fue el equipo que sacó la mayor diferencia en semifinales al golear por 4 a 0 a Macedonia del Norte. El seleccionado danés resolvió el encuentro con un doblete de Gustav Isaksen y otros tantos de Mikkel Damsgaard y Christian Norgaard.

Su rival en la final será la República Checa, que dejó en el camino a Irlanda en una definición por penales, tras igualar 2 a 2 luego de los 120 minutos.

Para los checos anotaron Patrik Schick y Ladislav Krejčí, mientras que para Irlanda convirtieron Troy Parrott y, en contra, Matej Kovar.

ASÍ SERÁN LAS FINALES

Hoy, todos los partidos se jugarán a las 15.45 de la Argentina. En el repechaje A se enfrentarán Italia y Bosnia y Herzegovina, con un lugar en el Grupo B, donde ya esperan Canadá, Qatar y Suiza.

En el repechaje B, el duelo será entre Suecia y Polonia. El ganador se incorporará al Grupo F, junto a Países Bajos, Japón y Túnez.

En la llave C, Turquía se medirá con Kosovo, y el vencedor pasará al Grupo D, compartido con Paraguay, Estados Unidos y Australia.

Por último, en el repechaje D, Dinamarca jugará frente a la República Checa. Quien avance integrará el Grupo A, donde ya están México, Sudáfrica y Corea del Sur.

Italia se juega ante Bosnia la chance de regresar a la Copa del Mundo tras una larga ausencia