Wall Street cierra mixto con el petróleo en alza

'Chiqui' Tapia y Toviggino procesados, embargados y ¿con un pie afuera del Mundial?
'Chiqui' Tapia y Toviggino procesados, embargados y ¿con un pie afuera del Mundial?
Fuerte caída de los viajes en micros y menos uso de la SUBE en la Región
Artemis II pone primera: despegue a la Luna con aporte local
Horror en una escuela: un alumno mató a otro de un escopetazo
Medicina ya tiene decano electo tras los “faltazos” del oficialismo
Nueva suba en las cuotas de los colegios privados: de cuánto será el aumento en abril
Adorni, en la mira: un préstamo no bancario y una casa por US$230 mil
Kicillof defendió la estatización de YPF y volvió a criticar a Milei
La Corte se mostró unida al presentar los cambios para la selección de jueces
Murió Carmen Roqueta, la jueza que condenó a Videla por robo de bebés
Quieren que grandes intervenciones en espacios públicos pasen por el Concejo
Un juez suspende parte de la reforma laboral, a pedido de la CGT
Alta adhesión en el primer día de huelga de los docentes universitarios
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El barril terminó por arriba de los US$100 por primera vez desde 2022 y crece la cautela inversora ante la incertidumbre global
Wall Street cerró ayer con resultado mixto y señales de cautela, en una jornada marcada por la escalada en Medio Oriente y el fuerte repunte del petróleo, que volvió a ubicarse por encima de los 100 dólares el barril por primera vez desde 2022. El índice Dow Jones Industrial Average logró avanzar un leve 0,11%, hasta los 45.216 puntos, mientras que el S&P 500 retrocedió 0,39%, a 6.343 unidades, y el Nasdaq Composite cayó 0,73%, hasta los 20.794 puntos.
El comportamiento dispar reflejó la incertidumbre de los inversores ante el impacto económico del conflicto. El crudo intermedio de Texas (WTI) superó la barrera de los 100 dólares, impulsado por las tensiones en torno al estrecho de Ormuz y los ataques a infraestructura energética, factores que reavivaron el temor a una crisis de suministro global y a un encarecimiento sostenido de la energía.
La jornada había comenzado con cierto optimismo tras declaraciones de Donald Trump sobre supuestas “conversaciones serias” con Irán. Sin embargo, el ánimo cambió rápidamente luego de que el propio mandatario endureciera su tono y volviera a amenazar con ataques a instalaciones clave si no hay avances rápidos, lo que incrementó la volatilidad en los mercados y reforzó la percepción de un escenario imprevisible.
“El mercado arrancó con entusiasmo, pero ya aprendió a no tomar cada declaración al pie de la letra”, señalaron analistas, que advierten sobre el riesgo de una prolongación del conflicto. Algunos expertos consideran que el endurecimiento de las posiciones podría dilatar cualquier acuerdo, mientras que otros creen que la presión podría acelerar una salida negociada.
En el plano corporativo, algunas acciones lograron destacarse pese al clima incierto. Salesforce subió 3,19%, The Walt Disney Company avanzó 2,06% y American Express ganó 1,79%, impulsadas por expectativas positivas en sus respectivos sectores. En cambio, Caterpillar Inc. cayó 4,02% y Nvidia perdió 1,40%, reflejando la cautela en los sectores más sensibles al ciclo económico.
En otros mercados, los activos refugio también reflejaron la cautela de los inversores. El oro subió 0,32%, hasta los 4.539 dólares la onza, mientras que la plata avanzó 0,69%, hasta los 70,25 dólares. Estos movimientos suelen interpretarse como una búsqueda de cobertura ante escenarios de incertidumbre global.
LE PUEDE INTERESAR
EE UU reabrió su embajada en Caracas luego de siete años
LE PUEDE INTERESAR
Cuba recibe alivio con crudo ruso tras meses de escasez
En Europa, las bolsas acompañaron el tono prudente. El FTSE 100 de Londres cerró con leves ganancias, mientras que el DAX y el CAC 40 registraron variaciones moderadas, condicionados por el alza del crudo y la evolución del conflicto. El encarecimiento de la energía también preocupa en el continente, sobre todo por su impacto en la industria y el consumo.
Así, el regreso del petróleo a los tres dígitos se convirtió en el principal factor de preocupación para los mercados. Los inversores temen que un aumento sostenido de los costos energéticos alimente la inflación, obligue a los bancos centrales a mantener políticas monetarias restrictivas y complique la recuperación económica global.
En este contexto, cada novedad geopolítica continúa marcando el pulso financiero internacional y mantiene a los mercados en estado de alerta.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí