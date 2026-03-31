Wall Street cierra mixto con el petróleo en alza

Wall Street cerró ayer con resultado mixto y señales de cautela, en una jornada marcada por la escalada en Medio Oriente y el fuerte repunte del petróleo, que volvió a ubicarse por encima de los 100 dólares el barril por primera vez desde 2022. El índice Dow Jones Industrial Average logró avanzar un leve 0,11%, hasta los 45.216 puntos, mientras que el S&P 500 retrocedió 0,39%, a 6.343 unidades, y el Nasdaq Composite cayó 0,73%, hasta los 20.794 puntos.

El comportamiento dispar reflejó la incertidumbre de los inversores ante el impacto económico del conflicto. El crudo intermedio de Texas (WTI) superó la barrera de los 100 dólares, impulsado por las tensiones en torno al estrecho de Ormuz y los ataques a infraestructura energética, factores que reavivaron el temor a una crisis de suministro global y a un encarecimiento sostenido de la energía.

La jornada había comenzado con cierto optimismo tras declaraciones de Donald Trump sobre supuestas “conversaciones serias” con Irán. Sin embargo, el ánimo cambió rápidamente luego de que el propio mandatario endureciera su tono y volviera a amenazar con ataques a instalaciones clave si no hay avances rápidos, lo que incrementó la volatilidad en los mercados y reforzó la percepción de un escenario imprevisible.

“El mercado arrancó con entusiasmo, pero ya aprendió a no tomar cada declaración al pie de la letra”, señalaron analistas, que advierten sobre el riesgo de una prolongación del conflicto. Algunos expertos consideran que el endurecimiento de las posiciones podría dilatar cualquier acuerdo, mientras que otros creen que la presión podría acelerar una salida negociada.

En el plano corporativo, algunas acciones lograron destacarse pese al clima incierto. Salesforce subió 3,19%, The Walt Disney Company avanzó 2,06% y American Express ganó 1,79%, impulsadas por expectativas positivas en sus respectivos sectores. En cambio, Caterpillar Inc. cayó 4,02% y Nvidia perdió 1,40%, reflejando la cautela en los sectores más sensibles al ciclo económico.

En otros mercados, los activos refugio también reflejaron la cautela de los inversores. El oro subió 0,32%, hasta los 4.539 dólares la onza, mientras que la plata avanzó 0,69%, hasta los 70,25 dólares. Estos movimientos suelen interpretarse como una búsqueda de cobertura ante escenarios de incertidumbre global.

En Europa, las bolsas acompañaron el tono prudente. El FTSE 100 de Londres cerró con leves ganancias, mientras que el DAX y el CAC 40 registraron variaciones moderadas, condicionados por el alza del crudo y la evolución del conflicto. El encarecimiento de la energía también preocupa en el continente, sobre todo por su impacto en la industria y el consumo.

Así, el regreso del petróleo a los tres dígitos se convirtió en el principal factor de preocupación para los mercados. Los inversores temen que un aumento sostenido de los costos energéticos alimente la inflación, obligue a los bancos centrales a mantener políticas monetarias restrictivas y complique la recuperación económica global.

En este contexto, cada novedad geopolítica continúa marcando el pulso financiero internacional y mantiene a los mercados en estado de alerta.